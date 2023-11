Somalie : Plus de 40 personnes mortes dont 12 enfants suite à des inondations

Depuis le début du mois d’octobre, au moins 41 personnes sont mortes en Somalie suite aux inondations provoquées par de fortes pluies. Au cours de la dernière semaine, 500.000 personnes ont été touchées, ce qui porte leur nombre total à 1,7 million depuis le début du mois d’octobre., a fait savoir le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Selon OCHA, « rien que la semaine dernière, les pluies torrentielles et les inondations ont touché un autre demi-million de personnes ». L’OCHA a indiqué, se référant aux données fournies par des organisations partenaires, qu’"au moins 41 personnes sont mortes, dont 12 enfants".

Plus de 640.000 Somaliens ont fui leurs maisons. « Les routes, les ponts et les pistes d’atterrissage ont été endommagés dans de nombreuses régions du pays, ce qui entrave la circulation des personnes et des biens et augmente les prix des produits de base », a noté le bureau. Le nombre de personnes tombant malades, soupçonnées d’être atteintes de diarrhée et de choléra, est également en augmentation.

Depuis octobre, plus de 740.000 personnes ont reçu une aide vitale. « Malgré l’augmentation rapide des besoins, le financement de l’aide humanitaire reste faible », a fait savoir l’OCHA. Le plan de réponse humanitaire 2023 pour la Somalie n’est financé qu’à 40%.