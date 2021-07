Somalie : L’armée annonce la mort de 15 éléments du mouvement terroriste al-Shabaab

Quinze éléments du mouvement al-Shabaab ont été éliminés dans une opération de sécurité menée dans des villages et des villes de la région du Jubbada Hoose, dans le sud du pays, a annoncé lundi l’Armée somalienne.

Citée par la radio gouvernementale Voice of the Army, une source sécuritaire a fait savoir ce qui suit : « La 16e brigade des forces spéciales de Danab a lancé une opération de sécurité dans des villages et des villes placés sous le contrôle des éléments du mouvement al-Shabaab, à Jubbada Hoose ».

« L’opération a entraîné la mort de 15 éléments d’Al-Shabaab, et la destruction de bastions qu’ils utilisaient pour lancer leurs opérations terroristes », a rapporté la même source. Al-Shabaab n’a émis aucun commentaire à ce sujet, jusqu’à l’heure actuelle.

Les opérations de sécurité menées par les forces gouvernementales se multiplient de temps à autre, dans le but de vaincre les membres d’Al-Shabaab dans les villages et les villes du sud.

La Somalie mène, depuis des années, une guerre contre le mouvement armé Al-Shabaab, fondé en 2004 et idéologiquement affilié à Al-Qaïda. Il a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui avaient fait des centaines de victimes.