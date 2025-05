Sénégal : l’ex-ministre Mansour Faye jeté en prison pour avoir détourné les fonds Covid-19

La Haute Cour de justice du Sénégal a inculpé Amadou Mansour Faye, ancien ministre des Infrastructures sous Macky Sall, pour corruption et détournement de fonds publics. En cause : sa gestion présumée frauduleuse d’un fonds destiné à la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec un préjudice estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA. Il a été placé en détention préventive.

La Commission d’instruction le soupçonne également de complicité dans d’autres malversations financières. Gendre de l’ancien président Macky Sall — aujourd’hui réfugié au Maroc — Mansour Faye pourrait prochainement faire l’objet d’une procédure pénale. Trois autres anciens ministres de l’ère Sall sont aussi visés par des accusations de corruption.

Ces poursuites s’inscrivent dans une vaste opération de reddition des comptes lancée par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a fait de la lutte contre la corruption une priorité, dans la foulée d’un audit accablant de la Cour des comptes sur la période 2019-2024.