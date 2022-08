Secondaire : 40 000 nouveaux élèves orientés en 6e à la rentrée prochaine au Gabon

C’est le résultat de la commission d’orientation et admission en 6e des élèves du primaire vers le secondaire. Des résultats rendus publics ce samedi matin par le ministère de l’Education nationale via ses plateformes numériques. Il seront ainsi 40 000 élèves nouveaux élèves à arpenter les lycées et collèges du pays dès ce 5 septembre. Ils rejoindront les 20 077 élèves ayant redoublé la 6e sur le plan national.

Les résultats de l'orientation et admission en 6e des élèves de l'enseignement primaire sont connus depuis ce 6 août. Ils sont désormais 40 000 élèves de classe de 5e année à avoir été orientés en 6e à la prochaine rentrée 2022-2023. Une rentrée qui s'annonce déjà pléthorique puisque contrairement à l'année dernière où ils étaient 49 260 élèves en 6e, à la prochaine rentrée ils seront pas moins de 60 077 soit 10 817 de plus. Pour ce qui est des résultats d'orientation, l'Estuaire demeure en tête avec 22 868 admis en 6e contre 3 477 pour le Haut-Ogooué, 1 395 pour le Moyen-Ogooué, 2 477 pour la Ngounié, 905 pour la Nyanga, 919 pour l'Ogooué-Ivindo, 1 183 pour l'Ogooué-Lolo, 4 205 pour l'Ogooué-Maritime et 2 571 pour le Woleu-Ntem. L'estuaire se taille la part du lion avec 57,17% des admis en 6e. A contrario, le taux d'échec en 6e révèle de nombreuses disparités à travers le territoire. C'est le Woleu-Ntem qui compte le moins d'échec avec 30,13%. Arrivent ensuite l'Ogooué-Lolo avec 30,97%, le Moyen-Ogooué avec 35,33%, l'Ogooué-Maritime avec 35,75% et la Ngounié avec 37,62% dans le top 5 national. C'est l'Ogooué-Ivindo et le Haut-Ogooué qui sont les derniers de la classe avec un taux d'échec dépassant les 52%.