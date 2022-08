Admission et orientation en 6e : les élèves gabonais seront fixés ce samedi sur leur sort

Les élèves de 5e année du primaire seront fixés ce samedi 6 août sur leur sort pour ce qui est de leur orientation et admission en classe de 6e des lycées et collèges du Gabon. C’est ce qu’a annoncé un communiqué officiel du ministère de l’Education national. Des résultats qui seront une nouvelle fois accessibles sur les plateformes numériques ministérielles des apprenants.

Lire aussi >>> La rentrée des classes prévue le 5 septembre au Gabon pour les écoles, lycées et collèges

Tout comme le brevet d’études du premier cycle ainsi que du baccalauréat, les résultats de l’admission et de l’orientation en 6e ne seront pas en reste de leur mise à disposition par voie électronique mise en place par les autorités gouvernementales. Ainsi, les futurs élèves de 6e connaitront les arbitrages rendus par l’administration sur leur futur établissement scolaire secondaire à la prochaine rentrée des classes.

C’est ce en tout cas ce qu’indique une note du secrétaire général du ministère de l’Education nationale chargée de la Formation civique, parvenu ce jeudi à la rédaction d’Info241. « La publication des résultats d’admission et d’orientation des élèves des classes de 5e année du primaire, en classe de 6e dans les lycées et collèges de l’enseignement secondaire général session 2021 2022, aura lieu ce samedi 6 août 2022 à partir de 9h sur les plateformes Kewa et Xgest », a précisé Valentin Mbouma dans sa note datée du 3 août.

Ce samedi, les parents d’élèves connaitront les orientations de leurs enfants. Rappelons que ces arbitrages sont rendus en fonction des résultats annuels des élèves et de celui du CEP 2022 qui a enregistré un taux de réussite de 80,89%. Nul doute qu’il concernera plus de 50 000 élèves repartis sur l’ensemble du territoire national. Rappelons que la rentrée des classes est quant à elle prévue pour ce 5 septembre.