Russie : L’Afrique désormais prioritaire dans la politique étrangère du pays

L’axe africain revêt une importance toujours plus grande pour la politique étrangère de la Russie, a indiqué aux journalistes ce vendredi Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique.

« Le continent africain devient l’une des lignes prioritaires de la politique étrangère russe. Nous constatons aujourd’hui qu’après le deuxième sommet [Russie-Afrique] - que notre président a qualifié hier de percée dans son message au parlement - nous a permis de passer à un travail systémique en vue de tisser une coopération stratégique à long terme avec le continent africain. »

Vladimir Poutine a déclaré dans son discours que le continent africain clamait de plus en plus fort ses intérêts et son droit à une souveraineté authentique. « Nous soutenons sincèrement toutes ces aspirations », a assuré le président.