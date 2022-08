Revitalisation : Trois fédérations sportives illégales gabonaises font de la résistance !

Alors que les autorités gabonaises sont désormais très regardantes sur le renouvellement des bureaux directeurs des fédérations sportives, trois d’entre elles continuent de pratiquer la politique de la terre brulée. Il s’agit des fédérations de tennis de table et de tennis sur court ainsi que celle de kick-boxing. Trois fédérations aujourd’hui taxées d’illégales par les autorités.

A ce jour, quatre fédérations gabonaises n’ont pas renouvelé leur bureau directeur. Une situation lourde de conséquences pour leurs disciplines sportives désormais dirigées par des présidents de fait hors-la-loi. Parmi ces 4 fédérations rebelles, seule la fédération gabonaise de judo en retard sur ce processus, a déjà enclenché le renouvellement réclamé par la nouvelle loi sur le Sport au Gabon.

Ainsi, les présidents fédéraux qui feraient de la résistance sont Bernadette Nguema (tennis de table), Samuel Minko-Mi Ndong (tennis sur court) et Eric Ella (kick-boxing) qui totalisent une dizaine d’années de magistère chacun. Selon des voix autorisées, ces présidents continuent de manier la politique de la terre brulée car n’ayant plus rien à gagner de leurs strapontins devenus peu reluisant. Prenant ainsi en otage l’avenir et la vitalité de leur discipline sur le plan national.

Première conséquence de ce non-renouvellement statutaire fédéral, l’Etat gabonais a décidé de couper les vivres en suspendant le versement de leur subvention. Une situation qui devrait logiquement les appeler à recouvrer la raison et à faire vivre enfin ces trois disciplines qui gagneraient à trouver un nouveau souffle et un redynamisme après les deux années de coma imposées là aussi par les autorités sportives gabonaises en raison de la pandémie de coronavirus.