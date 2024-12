Reprise du National Foot 2 : Oyem AC et Moanda FC prennent les commandes

Après deux saisons d’arrêt, le National Foot 2 a signé un retour attendu ce week-end au Gabon. Pour cette première journée, marquée par des confrontations disputées sur différents stades du pays, Oyem AC et Moanda FC se sont illustrés en s’imposant, prenant ainsi la tête du classement provisoire.

Au Stade Akouakam, Oyem AC a offert le spectacle le plus prolifique de cette journée en s’imposant 4-2 face à Adouma FC . Devant leur public, les Oyemois ont pris rapidement le contrôle du match, démontrant une solidité offensive remarquable. Malgré une bonne résistance d’Adouma FC, les visiteurs n’ont pas pu contenir les assauts répétés de leurs adversaires.

Résultats de la première journée du National Foot 2 :

Date Stade Ville Match Score 30 novembre 2024 Stade Monédan Libreville Missile FC vs U.S Akanda 1-1 30 novembre 2024 Stade Monédan Libreville Ombilanziami vs Moanda FC 0-2 30 novembre 2024 Stade Jean Koumou Mouila Stade Migovéen vs Mouilili FC 1-1 1er décembre 2024 Stade Akouakam Oyem Oyem AC vs Adouma FC 4-2 1er décembre 2024 Stade INJS Libreville Akanda FC vs Mouila A.F. 1-1

Dans un autre registre, Moanda FC a réalisé une prestation solide en déplacement au Stade Monédan à Libreville. Opposé à Ombilanziami , Moanda s’est imposé 2-0 grâce à une maîtrise tactique et une défense bien organisée. Cette victoire place l’équipe parmi les favoris de ce début de saison, confirmant ses ambitions pour la montée.

La journée a également été marquée par des égalités. Missile FC et U.S Akanda se sont neutralisés 1-1 au Stade Monédan, tout comme Akanda FC et Mouila A.F. , qui ont partagé les points sur le même score au Stade INJS. Enfin, au Stade Jean Koumou, Stade Migovéen et Mouilili FC n’ont pas réussi à se départager (1-1), malgré des occasions de part et d’autre.

Avec leurs victoires, Oyem AC et Moanda FC s’installent en tête du classement, suivis par les équipes ayant concédé des nuls. Voici un aperçu du classement :

Position Équipe Pts J V N D BM BE GD 1 Oyem AC 3 1 1 0 0 4 2 +2 2 Moanda FC 3 1 1 0 0 2 0 +2 3 Akanda FC 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Missile FC 1 1 0 1 0 1 1 0 5 Mouilili FC 1 1 0 1 0 1 1 0 6 Mouila A.F. 1 1 0 1 0 1 1 0 7 Stade Migovéen 1 1 0 1 0 1 1 0 8 U.S Akanda 1 1 0 1 0 1 1 0 9 Ogooué FC 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Adouma FC 0 1 0 0 1 2 4 -2 11 Ombilanziami 0 1 0 0 1 0 2 -2

Cette première journée a marqué un retour attendu du football de deuxième division au Gabon, après deux ans d’interruption. Les performances de Oyem AC et Moanda FC confirment leurs ambitions, tandis que d’autres équipes devront rapidement se ressaisir pour ne pas perdre le rythme.

Le championnat promet d’être disputé, avec des équipes en quête de régularité et des places déjà très chères. Les regards se tournent désormais vers la 2e journée, où les leaders tenteront de confirmer leur statut. Pour le football gabonais, ce retour est un véritable renouveau, porteur d’espoir pour les amateurs et les acteurs du ballon rond.