Rentrée des classes au Gabon : le calendrier scolaire légèrement réaménagé en conseil des ministres

Alors que la rentrée des classes au Gabon est prévue pour ce lundi 2 septembre au matin, le Conseil des ministres de ce samedi 31 août a procédé à quelques réaménagements du calendrier scolaire. Les changements concernent principalement l’organisation des 3 trimestres scolaires qui attendent les élèves du primaire et du secondaire du Gabon

Le gouvernement de transition a confirmé hier le calendrier scolaire de l’année 2024-2025 pris par l’arrêté n°0062/MENFPFC du 9 juillet 2024. Toutefois, l’organisation des trimestres a été ajustée. Le premier, initialement prévu du 2 septembre au 13 décembre, a été raccourci au 30 novembre 2024. Le second débutera le 9 décembre 2024 pour s’achever le 8 mars 2025. Enfin, le dernier trimestre s’étendra du 17 mars 2025 au 31 mai 2025.

La ministre de l’Education nationale et le président de la transition au cours samedi au cours de ce conseil.

« Ce nouveau calendrier scolaire, qui prévoit neuf mois de cours et cinq semaines d’examens nationaux, a été élaboré afin d’optimiser le temps d’apprentissage et de permettre une meilleure évaluation des compétences acquises par les élèves », indique le communiqué final de ce conclave gouvernemental autour du président de la transition, tenu samedi au palais présidentiel de Libreville.

L’organisation de la future année scolaire :

Événement Dates Rentrée administrative 26-31 août 2024 Rentrée scolaire 2 septembre 2024 Organisation en trimestres - Premier trimestre 2 septembre 2024 - 30 novembre 2024 - Deuxième trimestre 9 décembre 2024 - 8 mars 2025 - Troisième trimestre 17 mars 2025 - 31 mai 2025 Examens nationaux 27 mai - 30 juin 2025

En revanche, le calendrier a maintenu les prévisions de l’ancien calendrier pour ce qui est des examens nationaux, tels que le Certificat d’études primaires (CEP), le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le Baccalauréat général, technique et professionnel. Ceux-ci se dérouleront entre le 27 mai et le 30 juin 2025.