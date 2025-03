RDC : Au moins 130 malades et blessés enlevés dans des hôpitaux par les rebelles du M23

L’ONU a exprimé sa « grave préoccupation » concernant le bien-être et la sécurité d’au moins 130 malades et blessés récemment enlevés par des combattants du M23 de deux hôpitaux de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Dans un communiqué diffusé lundi à Genève, l’organisation internationale dénonce l’assaut mené par le groupe armé soutenu par le Rwanda, qui a pris d’assaut l’hôpital CBCA Ndosho et l’hôpital Heal Africa, en pleine nuit. Les combattants ont emmené des patients sous prétexte qu’ils étaient des soldats de l’armée de la RDC ou des membres de la milice progouvernementale Wazalendo.

Selon les informations de l’ONU, le M23, qui a repris les armes en 2021 contre le gouvernement de Kinshasa et s’est emparé de Goma fin janvier, a enlevé 116 patients de l’hôpital CBCA et 15 autres de l’hôpital Heal Africa. Une employée de l’hôpital CBCA a confirmé ces faits à l’AFP, précisant que l’incident s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a indiqué que les combattants ont emmené des militaires guéris, des membres de la milice Wazalendo, ainsi que quelques civils. Depuis lundi matin, cinq civils parmi les personnes arrêtées ont pu regagner l’hôpital après avoir été relâchés.

La porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani, a qualifié ces actions d’« affligeantes », dénonçant le fait que le M23 arrache des patients de leur lit d’hôpital lors de raids coordonnés. L’ONU réclame le retour immédiat des prisonniers pour qu’ils puissent suivre leurs traitements et demande au M23 de prendre des mesures pour mettre fin à ces raids arbitraires. L’organisation rappelle que, selon le droit humanitaire international, les blessés et les malades doivent pouvoir recevoir les soins médicaux nécessaires, et les hôpitaux doivent être respectés et protégés en toutes circonstances.