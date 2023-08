RDC : 548 rebelles ADF tués, annonce l’armée ougandaise

L’armée ougandaise, engagée dans la lutte contre les Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé jeudi avoir tué plus de 548 rebelles de cette organisation. « Notre armée a réussi à neutraliser les rebelles ADF en RDC. Nous avons réduit leur capacité de combat. Nous avons également saisi un grand nombre de leurs armes », a déclaré le major Bilal Katamba.

Il a ajouté que 50 rebelles ont été capturés, 31 se sont rendus et 156 civils ont été libérés de la captivité des rebelles. L’armée ougandaise n’a pas indiqué le nombre de soldats tués. À ce sujet, un porte-parole de cette armée a récemment précisé que les armées donnaient rarement des chiffres sur les pertes en temps de guerre. Il a également expliqué qu’au début de l’opération, l’armée a utilisé des avions de chasse et des hélicoptères de combat pour frapper les camps des rebelles avant d’envoyer des troupes au sol pour traquer les rebelles en fuite.

Les rebelles ADF sont apparus en Ouganda dans les années 1990 pour renverser le président en exercice Yoweri Museveni. Ils ont cependant été vaincus par les troupes gouvernementales et se sont réfugiés dans les forêts de la RDC où ils attaquent des villages et tuent des civils. En 2021, après que les ADF ont tué des centaines de civils, les autorités congolaises et ougandaises ont décidé de collaborer pour combattre les rebelles. En novembre 2021, l’Ouganda a envoyé des troupes pour aider les troupes congolaises à traquer les rebelles dans le cadre d’une opération conjointe.