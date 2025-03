Présidentielle 2025 : Depuis l’étranger, Bruno Ben Moubamba annonce être en lice pour la 3e fois !

L’ancien vice-Premier ministre du Gabon, Bruno Ben Moubamba, a annoncé ce vendredi sa candidature à l’élection présidentielle du 12 avril 2025 après celles de 2011 et 2016, à travers une vidéo diffusée sur sa page Facebook. Évincé du gouvernement d’Ali Bongo en 2017, il vit depuis à l’étranger, mais continue de croire en ses chances de diriger le pays. Candidat controversé, son meilleur score 3e, remonte à 2016 où il avait été crédité de 0,53% des suffrages.

Se présentant désormais comme le « Trump africain », Ben Moubamba n’a pas caché son admiration pour le président russe Vladimir Poutine. Dans son message, il a critiqué ouvertement le régime de la transition en place depuis le coup d’État du 30 août 2023, dénonçant une « gabegie financière » et une « perpétuation de la répression ».

Sa déclaration de candidature d’hier

Rappelant ses précédentes candidatures en 2009 et 2016, où il affirme avoir terminé respectivement à la sixième et troisième place, il a défendu son droit de se présenter, malgré les obstacles. « Nul ne peut me dénier le droit d’être candidat », a-t-il insisté.

Ses griefs contre le régime actuel

Grief Détails Prise de pouvoir par la force Il dénonce le coup d’État militaire du 30 août 2023 et estime que les militaires ont pris le pouvoir illégitimement. Absence de restauration des institutions Selon lui, les promesses de réformes et de transition démocratique n’ont pas été tenues. Gabegie financière Il accuse le régime militaire d’être impliqué dans une mauvaise gestion des finances publiques. Pérennisation du système qu’ils devaient combattre Il estime que les nouvelles autorités reproduisent les pratiques du régime d’Ali Bongo. Répression politique Il dénonce les atteintes aux libertés et la marginalisation des opposants. Nouvelle Constitution discriminatoire Il critique la réforme constitutionnelle qui, selon lui, empêche certains Gabonais de l’étranger de se présenter. Élection présidentielle non crédible Il affirme que le scrutin du 12 avril 2025 est organisé pour maintenir le général Oligui Nguema au pouvoir.

Dans une lettre ouverte adressée à plusieurs chefs d’État, dont Donald Trump, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Xi Jinping, il conteste la légitimité du processus électoral en cours et appelle à une intervention internationale. Selon lui, l’élection du 12 avril serait « non crédible » et organisée dans le but de maintenir le général Oligui Nguema au pouvoir, avec le soutien de puissances étrangères.

Ses propositions

Proposition Détails Retour à une démocratie véritable Organiser des élections libres et transparentes basées sur la Constitution de 1991. Gouvernance économique rigoureuse Mettre fin à la mauvaise gestion financière et instaurer une gestion transparente des fonds publics. Réconciliation nationale Favoriser le dialogue entre toutes les forces politiques et sociales du pays. État de droit et libertés publiques Garantir la liberté d’expression et mettre fin aux atteintes aux droits des citoyens. Politique étrangère indépendante Réduire l’influence des puissances étrangères et garantir la souveraineté du Gabon. Inclusion des Gabonais de l’étranger Permettre à tous les citoyens, y compris ceux vivant hors du pays, de participer pleinement à la vie politique. Lutte contre la corruption Mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanction pour assurer une gestion intègre des ressources du pays.

Avec cette 3e candidature, Bruno Ben Moubamba s’invite à nouveau dans la course présidentielle, malgré son éloignement du pays et ses positions controversées. Son meilleur score remonte à la présidentielle de 2016 où il avait obtenu quelques 1 896 voix soit un peu moins de 0,53%. Ce qui ne l’avait pas empêché de terminer 3e du scrutin avec des voix dérisoires.