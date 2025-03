Présidentielle 2025 : Jean Rémy Yama se déclare candidat et rebat les cartes de la course !

Qui a dit que la présidentielle du 12 avril ne serait pas très ouverte ? La course au fauteuil présidentiel gabonais a enregistré ce vendredi un bouleversement majeur avec l’annonce de la candidature de Jean Rémy Yama. Ancien leader syndical et figure emblématique de la lutte contre le régime d’Ali Bongo, l’actuel sénateur de la transition, plusieurs fois incarcéré pour ses engagements, s’est déclaré candidat au cours d’un point de presse à Libreville. Celui qui se présente comme « Un homme propre pour un Gabon propre », le sera sous la bannière de son nouveau parti politique.

Un engagement politique sous le sceau du changement

Dans une déclaration officielle prononcée ce vendredi 28 février 2025, Jean Rémy Yama a annoncé sa candidature sous la bannère du Parti national pour le travail et le Progrès (PNTP), une formation politique qu’il a récemment créée. « Mon engagement se fait au nom de la justice sociale et de la construction d’un État de droit, ce qui fait tant défaut à notre pays », a-t-il déclaré.

Les propositions de Jean Rémy Yama

Propositions Objectifs Justice sociale Réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des Gabonais. Gouvernance transparente Mettre en place un système de gestion publique sans corruption. Réformes économiques Créer des emplois et développer une économie diversifiée. Unité nationale Lutter contre le tribalisme et renforcer la cohésion sociale. Respect des engagements démocratiques Assurer des élections libres et honnêtes sans interférences du pouvoir en place.

Son discours a mis en lumière une analyse critique de la situation politique actuelle, pointant du doigt ce qu’il considère comme une continuité du système Bongo-PDG à travers l’actuelle transition politique. Selon lui, la Transition n’a pas tenu ses promesses et perpétue « le chômage, les inégalités, la misère sociale et morale, les détournements des fonds publics et les atteintes aux droits de l’homme ».

Une candidature de rupture

En dénonçant à la fois les anciennes pratiques du Parti Démocratique Gabonais (PDG) et le rôle de certains opposants qu’il juge complices du système, Jean Rémy Yama s’inscrit dans une logique de rupture totale. « Le Gabon a besoin à sa tête d’un homme en capacité de rompre avec les anciennes méthodes », a-t-il affirmé, mettant en avant son parcours de syndicaliste et son combat pour les travailleurs gabonais.

Critiques de Jean Rémy Yama contre la Transition

Points de critique Explication Continuité du système Bongo-PDG Il accuse la Transition de maintenir les anciennes pratiques politiques et économiques qui ont nui au pays. Manque de progrès social Selon lui, les inégalités, la pauvreté et le chômage persistent malgré le changement de régime. Corruption et détournements Il dénonce les détournements de fonds publics et le manque de transparence dans la gouvernance actuelle. Absence de véritable changement Il estime que la Transition n’a pas apporté les réformes attendues par la population. Tribalisme et divisions Il critique la montée des tensions ethniques et l’opportunisme politique. Président de la Transition candidat Il reproche au chef de la Transition de ne pas respecter ses engagements de départ et de vouloir briguer la présidence.

Il se présente comme le candidat du « vrai changement » et appelle les Gabonais à la mobilisation pour financer sa campagne via des contributions citoyennes. Il souhaite ainsi incarner une nouvelle manière de faire de la politique, en rupture avec les financements opaques et les compromissions qui ont marqué les régimes précédents.

Un combat marqué par la prison et la résilience

L’ancien leader de Dynamique Unitaire a rappelé ses détentions successives en 2016 et entre 2022 et 2023, qu’il présente comme des tentatives de le réduire au silence. Mais loin d’avoir affaibli ses convictions, ces épreuves l’ont renforcé. « Chaque sortie de prison est une renaissance », a-t-il affirmé, soulignant son engagement à poursuivre son combat pour un Gabon juste et équitable.

Jean Rémy Yama ne s’est pas contenté de dénoncer les acteurs du passé ; il a aussi critiqué avec virulence la Transition actuelle. Il accuse ses dirigeants de vouloir perpétuer un système corrompu en cherchant à conserver le pouvoir. Il a particulièrement visé le président de la Transition, qu’il accuse de vouloir briguer la présidence en 2025 contre les engagements pris lors du coup d’État d’août 2023.

Une candidature qui rebât les cartes de la présidentielle

Avec cette déclaration, Jean Rémy Yama vient chambouler le paysage politique gabonais. Son profil de syndicaliste, son combat pour les travailleurs et sa posture d’homme intègre en font un candidat redoutable. Il pourrait attirer une partie de l’électorat déçu par la Transition et souhaitant un changement radical.

Dans les semaines à venir, il promet d’intensifier son engagement sur le terrain et d’aller à la rencontre des électeurs pour leur expliquer sa vision et son programme. « Un homme propre pour un Gabon propre », tel est son slogan, qui pourrait bien résonner fortement dans une population avide de renouveau.

La candidature de Jean Rémy Yama redessine les contours de l’élection présidentielle d’avril 2025. Son profil de combattant infatigable et son discours radicalement opposé au système en place en font un acteur clé de cette élection. Reste à voir si sa candidature pourra mobiliser suffisamment d’adhésions pour concrétiser son ambition de rupture totale avec le passé politique du Gabon.