Présidentielle 2025 : Déjà 17 postulants aux portes du Palais du Bord de mer de Libreville !

La course à la présidentielle gabonaise bat son plein depuis ce jeudi. Après les 13 candidatures enregistrées le premier jour de l’ouverture des candidatures, le 27 février, quatre nouveaux retraits de dossiers ont été effectués ce vendredi auprès de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), située à la porte 203 du ministère de l’Intérieur. Ce qui porte à 17 le nombre de prétendants à la présidentielle du 12 avril. Des candidatures qui devrontt ensuite être validées par la commission électorale.

Les candidats ou leurs mandataires continuent de se presser auprès de la CNOCER pour retirer les dossiers de candidature et espérer devenir le futur président du Gabon. Parmi les nouvelles candidatures enregistrées hier, on note celle de l'ancien vice-Premier ministre Bruno Ben Moubamba, ainsi que celle d'Emmanuel Oye Mendome, qui affirme être mandaté par Dieu pour sauver le pays, et celle de Simplice Bouengueré. Une vue des documents requis Par ailleurs, pour l'ancien vice-Premier ministre d'Ali Bongo, vivant hors du pays depuis son éviction du gouvernement, c'est Jean Hilaire Koumba Bignoumba qui a été désigné mandataire pour effectuer cette démarche en son nom. Une mission qui semble s'être déroulée sans encombre ce vendredi, à en croire l'intéressé à sa sortie du ministère de l'Intérieur, où siège la CNOCER qui restera ouverte ce samedi jusqu'à 18h00. Pour rappel, l'article 170 du Code électoral définit désormais les conditions requises pour les postulants. Il faut, entre autres, avoir résidé sans interruption dans le pays durant trois ans et s'acquitter d'une caution de 30 millions de francs CFA, que seul le vainqueur du scrutin pourra récupérer à l'issue du vote. Autrement dit, il faudra se battre pour faire bonne figure, sous peine de perdre cette somme au profit du Trésor public. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages pourront récupérer la moitié de leur caution.