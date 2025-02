Présidentielle 2025 : Déjà 12 prétendants au premier jour de l’ouverture des candidatures !

Le processus pour l’élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2 a débuté avec une forte affluence. Dès le premier jour ce jeudi, douze prétendants ont retiré leur formulaire de candidature auprès de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du referendum (CNOCER), marquant ainsi leur intention de briguer la magistrature suprême. Parmi eux Joseph La Pensée Essingone et Channing Gninga.

Si cette première journée traduit l’engouement pour le scrutin, les candidats devront toutefois remplir plusieurs conditions pour valider leur dossier. Chaque aspirant doit s’acquitter d’une caution de 30 millions de francs CFA, un montant qui constitue un premier filtre financier. De plus, ils doivent justifier de la maîtrise d’au moins une langue nationale et passer par un collège médical chargé d’évaluer leur aptitude physique et mentale à assumer les fonctions présidentielles.

Une vue des locaux de la CNOCER au ministère de l’Intérieur

Des critères d’éligibilité renforcés

Le nouveau code électoral, adopté par les parlementaires de la transition le 19 janvier dernier, fixe des critères stricts pour être éligible à la Présidence de la République. Selon l’article 170, tout candidat doit notamment :

Être né Gabonais d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;

Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;

Être âgé(e) de 35 ans au moins et 70 ans au plus ;

Être marié(e) à un(e) Gabonais(e) né(e) d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;

Avoir résidé au Gabon pendant au moins trois ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;

Jouir de ses droits civils et politiques ;

Ne pas avoir une autre nationalité, sauf si celle-ci a été abandonnée au moins trois ans avant l’élection.

Une course contre la montre

De plus, à l’issue du mandat du président, son conjoint et ses descendants ne peuvent se porter candidats à sa succession. Ces nouvelles dispositions visent à renforcer l’ancrage national des futurs dirigeants et à éviter toute transmission dynastique du pouvoir.

Les candidats ont jusqu’au 8 mars 2025 pour déposer un dossier complet, avant que la CNOCER ne procède à l’examen des candidatures. Pour ceux dont la candidature sera retenue, le défi électoral sera de convaincre les Gabonais et de se préparer à une campagne qui s’annonce disputée.