Présidentielle 2023 : Mike Jocktane termine en beauté à Oyem sa tournée dans le Woleu-Ntem

C’est à Oyem (nord du Gabon) que le candidat déclaré à la présidentielle d’août 2023 Mike Jocktane a clôturé ce 13 juin son séjour de plusieurs jours dans la province du Woleu-Ntem. Une tournée qui a débuté le 8 juin lui a permis de faire le tour des villes et villages de cette partie nord du pays.

C’est dans la capitale provinciale et devant 1000 personnes que le candidat déclaré Mike Jocktane a fait son discours de clôture. Un discours plein d’émotions et porté essentiellement sur la politique, le social, l’économie et la culture de la ville d’Oyem, une ville à forte agglomération.

Au cours de ces nombreux échanges avec ses concitoyens, il a rappelé sa vison pour le Gabon qui est de « promouvoir une gouvernance transparente et participative dans l’optique de reconstruire un pays où chacun a sa place et peut contribuer à son développement ». Cette tournée visait à informer les populations sur les ambitions présidentielles et de présenter le programme du candidat déclaré à la présidentielle qui se définit comme une figure de l’opposition radicale et la rupture avec le pouvoir actuel.

« Votre ville, un des poumons économiques de notre pays, regorge de diversités politique, culturelle, économique et sociale », a déclaré Mike Jocktane aux Oyemois et Oyemoises dans cette ville très convoitée politiquement. Ce dernier rappelle que depuis 2009, la ville d’Oyem a envoyé un message fort en votant contre le régime actuel qui selon ses mots, « prône la corruption, maintient les populations dans la précarité et plonge la jeunesse dans un taux de chômage inquiétant ».

Sur le plan économique, le leader de Gabon Nouveau, explique que « la fertilité du sol d’Oyem n’a de secret pour personne ». Avant d’annoncer : « je serai même tenté de venir faire ma plantation chez vous un de ces jours rien que pour vos produits et votre fameux manioc et votre huile de palme ». « La ville d’Oyem est auto-suffisante et a les éléments nécessaires pour devenir une métropole », a-t-il précisé dans son discours.

« Chers concitoyens, nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes déterminés à bâtir un pays, solidaire et résilient » a-t-il ajouté dans son discours. Et le leader Mike Jocktane de conclure : « Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Je compte sur votre soutien et votre engagement pour faire de notre vision une réalité ».