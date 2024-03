Dialogue national au Gabon : Les 5 propositions concrètes de la CNR pour sa réussite

La Coalition pour la Nouvelle République (CNR) au Gabon a fait une importante déclaration ce mercredi à Libreville soulignant l’importance cruciale d’une réconciliation nationale authentique pour le pays à l’issue de la transition et du futur Dialogue national d’avril. Proche de Jean Ping, la CNR appelle au report du Dialogue nationale qui doit se muer en « Conférence nationale inclusive et souveraine ». Un ensemble de 5 propositions concrètes.

La réconciliation nationale, selon la CNR, ne peut être un simple discours ou une concession politique. Elle doit être un processus complet de guérison des blessures sociales et politiques profondes causées par des années de gouvernance abusive du système Bongo/PDG. La coalition souligne que la réconciliation ne peut se substituer à la justice et que l’amnistie ne peut être envisagée sans que les crimes passés soient reconnus et les auteurs rendus responsables de leurs actes.

Une vue des personnalités présentes hier

La déclaration de la CNR cite des figures internationales, telles que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui soulignent l’importance de la participation de tous les acteurs dans le processus de réconciliation. Elle appuie également les propos de Monsieur Jean Ping, qui insiste sur la nécessité d’une justice préalable pour parvenir à une réconciliation authentique. La CNR met en avant deux principales préoccupations du peuple gabonais : la restauration des institutions et la réparation des torts causés à la population. Elle affirme que la vérité, la justice et la réparation sont les fondements indispensables pour parvenir à un véritable pardon et à une réconciliation durable.

Pour que ce processus soit efficace, la CNR propose la mise en place d’une Commission Vérité-Justice-Réparation-Réconciliation, déjà actée par la Conférence nationale Inclusive et Souveraine. Cette commission serait chargée d’identifier les responsables des crimes passés et de formuler des recommandations pour la réconciliation. La CNR met également en avant les atouts qu’elle peut apporter au processus de transition, notamment sa force politique, son expertise, ses propositions concrètes et son respect pour le Gabon et ses citoyens. Elle s’engage à soutenir pleinement le processus de transition, en offrant son appui et ses ressources pour atteindre les objectifs fixés.

La CNR propose 5 mesures concrètes :

1. Le report de la Conférence Nationale Inclusive et Souveraine aux fins d’une organisation satisfaisante de celle-ci.

2- La mise en place d’un Comité d’organisation indépendant présidé par l’Archevêque de Libreville. Les membres du Bureau de ce Comité doivent être proposés par l’archevêque, après consultation des forces vives de la nation.

3. Ce comité aurait la mission de préparer les Termes de Références (TDR) de la Conférence. Le Gouvernement se chargerait de l’encadrement de la Conférence par la mise à disposition au Comité d’organisation des outils administratifs, juridiques, matériels, financiers et sécuritaires pour le fonctionnement dudit Comité.

3. Les membres des bureaux et des Commissions spécialisées seraient issus des parties prenantes à la Conférence Nationale Inclusive et Souveraine ;

4. Les thèmes qui devraient faire l’objet des Commissions spécialisées seraient :

La révision de la Charte de la Transition

La nouvelle Constitution

Le nouveau code électoral

Les valeurs de la société gabonaise

La Commission Vérité-Justice-Réparation-Réconciliation

5. La mise en place, par la Conférence, d’un Comité de suivi des actes de la Conférence. pour organiser une Conférence Nationale Inclusive et Souveraine, avec la participation de toutes les parties prenantes et la mise en place d’un Comité d’organisation indépendant pour garantir la transparence et l’équité du processus.

En somme, la CNR affirme sa détermination à contribuer activement à la construction d’un nouveau Gabon, basé sur la justice, la transparence et la réconciliation nationale. Elle appelle à un changement radical dans la gestion du pays, afin de tourner la page sur les injustices du passé et de bâtir un avenir meilleur pour tous les Gabonais.