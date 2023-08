Présidentielle 2023 : Des internautes gabonais lancent un boycott des artistes soutenant Ali Bongo

La campagne électorale pour la présidentielle gabonaise s’est ouverte ce vendredi. Plusieurs artistes ont dévoilé leur position à travers une chanson en faveur d’Ali Bongo. Il s’agit de L’Oiseau Rare, Eboloko, Delpega, E.J et MKB. Une initiative qui a suscité la colère du public, au point de décider de les boycotter en signalant leur page Facebook depuis ce vendredi 11 août 2023.

Ces artistes pourraient constater soit une grande perte de leurs abonnés ou encore ne plus pouvoir accéder à leur page Facebook. Le public gabonais a lancé une campagne de boycott envers ces derniers pour cause de leur soutien à la candidature d’Ali Bongo. Un mouvement qui aurait débuté avec le lancement de la campagne présidentielle.

Les premières victimes sont les rappeurs de la nouvelle génération qui ont le vent en poupe. En l’occurrence l’Oiseau Rare, Eboloko, Fetty Ndoss, EJ, Delpega et MKB. Un mélomane déçu, exprime toute sa colère à ces artistes qui ventent les mérites et les capacités d’Ali Bongo à travers cette chanson. C’est ainsi qu’Il signale tour à tour leurs pages en les accusant à tort de « vendeurs de drogue ». Une action démontrée via une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Une vidéo montrant ce boycott

Selon les auteurs de cette campagne, ces auteurs compositeurs privilégient les intérêts personnel au détriment de ceux du peuple. « Delpega pourtant tu as grandi aux côtés des aînés du groupe Movaizhalene mais tu ne suis pas les traces » a-t-il déploré. Affirmant que c’est le public qui donne le succès et qui l’éteint également. Des propos soutenus par la majorité des internautes. L’influenceur Nephtali Nalick propose de faire pire que ça, en piratant leurs chaînes Youtube. « Les signaler ne va servir à rien. Piratez leurs chaînes Youtube et supprimez toutes leurs musiques. Demandez à Shado Chris, il sait ce que ça fait », a-t-il suggéré.

Pendant ce temps, les artistes l’Oiseau Rare, Eboloko, Fetty Ndoss, E.J et MKB poursuivront certainement les spectacles à travers le pays pour soutenir le Parti démocratique gabonais et son président Ali Bongo, candidat à sa propre succession pour un 3ème mandat. Ce alors qu’il avait promis en 2009 des droits d’auteurs qu’aucun artiste n’a vu après 14 ans de règne sans partage d’Ali Bongo.