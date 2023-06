Présence de Wagner en Afrique : la décision de coopération revient aux africains selon Moscou

La décision des pays africains de poursuivre ou non la coopération avec le groupe Wagner relève de leur droit souverain, a déclaré ce mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Pour ce qui est de la poursuite de leur [des membres du groupe Wagner] présence dans les pays africains, de leur travail sous contrat […] c’est l’affaire des gouvernements souverains des pays africains ». Le travail du groupe Wagner en Afrique est une affaire privée, l’État russe n’y était pas lié. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« La société y exerçait une activité indépendante, et l’État n’avait rien à voir avec cette affaire », a-t-il répondu à la question de savoir si la Russie était prête à fournir une aide financière au groupe au vu des sanctions américaines. Le Trésor américain a introduit la veille des sanctions contre le citoyen russe Andreï Ivanov et quatre personnes morales, qui, selon Washington, seraient liés au fondateur du groupe Wagner, Evgueni Prigojine. Les autorités américaines l’ont expliqué par le fait que, selon leurs estimations, le groupe Wagner « investit dans ses opérations cruelles, notamment au détriment de l’exploitation des ressources naturelles dans les pays comme la République centrafricaine et le Mali ».