Port-Gentil : Les locaux de la direction provinciale du Travail dans un piteux état plus qu’alarmant

Le constat est amer à Port-Gentil, où les locaux de la direction provinciale du Travail présentent un état de délabrement préoccupant. Manque de moyens roulants, absence d’imprimantes, effectif insuffisant de personnel, murs décrépis, infiltrations d’eau, et absence de matériel de bureau, tels sont les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les inspecteurs assermentés de cette antenne.

Implantée dans la préfecture du département de Bendjé depuis plusieurs années, cette structure, pourtant chargée de plusieurs services administratifs, dont ceux du Transport, de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme, et du Commerce des Petites et moyennes entreprises, semble avoir été négligée par les autorités compétentes. Les locaux présentent des signes évidents de négligence, avec une peinture défraîchie à l’intérieur comme à l’extérieur, des moisissures sur les murs, et d’autres signes de détérioration.

L’entrée des lieux

« Ils travaillent dans des conditions difficiles, et manquent d’un bâtiment administratif digne de ce nom. Il faut que le gouvernement regarde cette situation parce qu’ils ont besoin d’avoir des moyens pour mieux exercer leur métier », a déclaré à Info241 Jean Robert Boundzanga, coordonnateur des organisations syndicales de l’Ogooué-Maritime et président de la Confédération syndicale démocratique des travailleurs (CSDT).

En tant que locataire permanent de la préfecture du département de Bendjé, cette situation aggrave considérablement les conditions de vie et de travail des inspecteurs assermentés, des secrétaires, et du reste du personnel. Malgré les promesses répétées de responsables ministériels visant à trouver des locaux plus adaptés, aucune amélioration n’a été observée jusqu’à présent.

Une vue du plafond

L’Inspection spéciale du travail chargée du secteur pétrolier (Istrap) est également confrontée à d’énormes difficultés, notamment en termes de moyens roulants, d’imprimantes et de fournitures de bureau. De plus, le manque de personnel combiné à des bureaux exiguës entrave les déplacements et la réception des partenaires sociaux lors des conciliations et des réunions.

Malgré les doléances exprimées par les travailleurs lors du passage de l’ancienne ministre de tutelle, Solange Nguiakié, la situation n’a pas évolué depuis des années. Les bureaux sont souvent inondés lors des pluies, les équipements tels que l’air conditionné font défaut, et aucune dotation en moyens roulants n’a été accordée à l’antenne de Port-Gentil. Ces manquements ternissent l’image de cette administration aux yeux des employés, des partenaires syndicaux, et des responsables d’entreprises.