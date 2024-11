Port-Gentil : les journalistes sensibilisés aux cancers masculins dans le cadre du mois de prévention

À l’occasion du mois de la lutte contre les cancers masculins, les journalistes et correspondants de la commune de Port-Gentil ont participé, ce dimanche 10 novembre, à une séance de sensibilisation. Cette journée a permis d’informer les acteurs de la presse sur les risques liés aux cancers masculins, notamment pour encourager un dépistage précoce.

Lors de cette rencontre, les participants ont été édifiés sur les principales affections touchant la prostate, telles que l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), le cancer de la prostate et la prostatite. Chacune de ces maladies possède des causes distinctes et nécessite une prise en charge spécialisée par un urologue. « Quand on parle de l’hypertrophie bénigne de la prostate, on évoque une glande faisant partie de l’organe reproducteur masculin. Nous devrions tous envisager un dépistage de cette pathologie », a recommandé le Dr André Moukagni, médecin généraliste.

L’âge et le mode de vie : principaux facteurs de risque

Concernant les facteurs de risque, Dr Moukagni a mentionné l’âge, l’obésité, la sédentarité, le tabagisme et l’hérédité comme éléments influençant l’apparition de ces affections. « Les personnes de plus de 40 ans sont concernées par le dépistage, souvent réalisé par un simple toucher rectal. En cas de rétention urinaire, cela peut entraîner des infections urinaires et modifier le flux urinaire », a-t-il expliqué.

Le médecin venu édifier les journalistes

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se traduit par une augmentation du volume de la prostate qui survient avec l’âge, touchant environ un tiers des hommes de plus de 60 ans. Souvent asymptomatique, elle peut néanmoins causer des troubles de la miction et augmenter le risque d’infections et de calculs urinaires. La sensibilisation en novembre est essentielle pour encourager les hommes à se faire dépister, et les acteurs des médias se mobilisent pour informer le grand public sur les maladies de la prostate.

La prostate, glande clé de l’appareil reproducteur masculin

La prostate, glande faisant partie de l’appareil reproducteur masculin, joue un rôle clé dans la production du liquide séminal, garantissant ainsi la survie des spermatozoïdes. Elle participe également à l’éjaculation et à la transformation hormonale. « Les rapports sexuels réguliers n’ont pas de conséquences négatives et n’affectent pas la reproduction, hormis les risques liés à la rétention urinaire », a précisé Dr Moukagni pour rassurer les participants.

Une autre vue du lieu d’échange

Cette initiative est à mettre au crédit de l’ONG Yiesse, qui a choisi de placer les hommes au centre de la prévention contre les cancers masculins en ce mois de novembre, avec un accent particulier sur les professionnels de la presse. « Le groupe Yiesse a voulu honorer la presse, car nous avons besoin d’une presse en bonne santé », a affirmé Cocolylyss Madoungou Mbourou, présidente de l’ONG.

Depuis plus de dix ans, Yiesse, dont le nom signifie "la grâce de Dieu" en langue Mériê, s’engage chaque année à fournir aux hommes de la presse les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre les cancers masculins, les accompagnant ainsi dans la prévention et le dépistage de ces pathologies.