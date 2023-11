Port-Gentil : Les agents du CFEP réclament à l’Etat gabonais plusieurs mois d’arriérés de salaire

Les agents du ministère de l’Enseignement professionnel affectés au Centre de formation d’enseignement professionnel (CFEP) de Port-Gentil sont en colère. Et pour cause, ils réclament à leur tutelle plusieurs points qui n’ont jamais été régularisés. Parmi lesquels le paiement des compléments de salaires qui datent de 2012, le paiement des vacations des examens du CFEP et le paiement de six mois des compléments de salaires de l’année 2023 restants.

« Nous vivons une situation très difficile. Depuis 2012 à ce jour, les agents du CFEP de Port-Gentil n’ont jamais touché ces compléments de salaires. Et pourtant l’argent passe mais, ça n’arrive jamais aux poches des formateurs », déclare à Info241 le porte-parole du collectif des agents, Joseph Nang Zang. C’est pour cette raison que les formateurs ainsi que ceux de la main d’œuvre non-permanente, ont décidé de rentrer en grève générale illimitée ce mardi 14 novembre et ce, jusqu’à satisfaction totale de leurs points de revendications. Une vue des agents en colère « Ça fait trois semaines que Libreville a perçu ses vacations, mais ceux de Port-Gentil n’ont rien reçu jusqu’à présent. Nous avons eu que six mois qui ont été payés des vacations de 2023, il en reste six mois. C’est une grève générale illimitée jusqu’à satisfaction totale de nos revendication », rajoute Joseph Nang Zang. Les agents de ce centre de formation professionnelle de Port-Gentil, fustigent la durée jugée très longue de l’actuel directeur général ainsi que celle du comptable qui sont en poste depuis 2012 par décret du ministre de l’époque madame Paulette Mounguengui Ils dénoncent également le manque de dialogue social orchestré par la direction qui se terre dans un mutisme sans précédent. « Ils avaient dit régulariser nos arriérés qui datent depuis 2012, depuis là nous n’avons plus de nouvelles », regrette le représentant du collectif des agents du CFEP de Port-Gentil. À ce titre, ils invitent respectueusement la tutelle à se saisir du dossier qui fait couler beaucoup d’encre et de salive pour un climat social apaisé.