Pierre-Emerick Aubameyang compte-t-il sur la CAN 2022 pour mieux rebondir ?

Ses dernières semaines à Londres n’étaient pas de tout repos pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait la une de la presse anglaise. Non pas pour ses performances sur le terrain, mais le joueur d’Arsenal s’était encore une fois distingué par ses écarts de conduite. Les premières sanctions n’ont pas tardé à tomber. Dans un premier temps, on lui a retiré le brassard de capitaine.

En second lieu, il a été écarté du onze du club du nord de Londres. Fort est de constater que la Panthère noire du Gabon pourra à nouveau fouler les pelouses internationales puisque la Coupe d’Afrique des Nations pointe à l’horizon lui qui n’est apparu sur un stade que le 6 décembre dernier. Il peut désormais se frotter les mains puisqu’il a été appelé en équipe nationale, sinon ça devrait probablement être une véritable galère. Rejoindre pendant ces moments difficiles la sélection gabonaise, est la meilleure thérapie pour la Panthère afin de s’éloigner de tout ce bruit londonien.

"Ça lui fera du grand bien. C’est comme un retour aux sources après un début de saison tumultueux. Je crois qu’il va rebondir encore et rentrer avec confiance dans une nouvelle ère. Chaque joueur a ce moment de contre-performance. Donc ça ira", espère Bonaventure Nazaire Nziengui, fan de la star gabonaise. À l’instar du Sénégalais Sadio Mané, de l’Egyptien Mohamed Salah (Egypte) ou de l’Algérien Riyad Mahrez, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang fera bien évidemment partie des « Serial killers » qui sont attendus pour enflammer les stades au Cameroun.

Le capitaine du Gabon a le talent et le vécu pour tout exploser. A 33 ans, il est dans le dernier virage de sa carrière internationale. Et la CAN au Cameroun pourrait être la dernière pour l’ancien buteur de Dortmund. Surtout que le Gabon n’est pas régulier dans les phases de qualification. "Si notre équipe nationale joue comme en 2012, avec amour pour la patrie, abnégation et détermination elle aura de fortes chances de finir parmi les mieux placées et certainement qu’elle pourra dépasser l’étape des quarts de finale, qui sait ?", ironise Leila Matombi Mouegni.

Avec 70 sélections à son compteur pour un total de 29 buts, Aubameyang sera à nouveau l’atout principal du Gabon. Il a déjà 13 matchs de Coupe d’Afrique des nations à son actif et 6 buts marqués. Pas mal comme ratio. Il faut dire qu’il a connu sa première CAN en 2010 en Angola (3 matchs, 0 but) puis 2012 (4 matchs, 3 buts), 2015 (3 matchs, 1 but) et 2017 (3 matchs, 2 buts).