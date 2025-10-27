Gabon : Nouvel épisode de pollution aux hydrocarbures sur les plages de Mayumba

De nouveaux dépôts d’hydrocarbures ont été observés samedi et dimanche le long des plages de Mayumba, chef-lieu du département de la Basse-Banio (Nyanga, sud du Gabon), selon les constats relayés par l’Agence gabonaise de presse (AGP). Ces nappes noirâtres visibles sur le sable et sur les vagues rappellent le précédent épisode de pollution survenu il y a quelques semaines dans la même zone.

Malgré une première opération de nettoyage menée par les autorités locales et les populations, la situation semble se reproduire, suscitant une vive inquiétude parmi les riverains. Les habitants de cette localité côtière s’interrogent sur l’origine de cette contamination récurrente, qui menace à la fois la faune marine, les activités de pêche et l’équilibre écologique du littoral.

Face à cette résurgence, une mission multisectorielle composée d’experts de l’environnement, de représentants du ministère du Pétrole et de la Marine marchande est attendue ce mercredi 28 octobre à Mayumba. Elle aura pour mission d’évaluer l’ampleur des dégâts, d’identifier les sources potentielles de pollution et de proposer des mesures urgentes pour endiguer le phénomène.