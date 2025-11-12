Procès Bongo : Sylvia et Noureddin écopent 20 ans de prison et 4 400 milliards à rembourser à l’État

L’épilogue du procès le plus médiatisé de l’année est tombé à son 2e jour. La Cour criminelle spécialisée a condamné, ce mardi 11 novembre au soir, Sylvia et son fils Noureddin Bongo Valentin à 20 ans de réclusion criminelle pour détournement massif de fonds publics. Jugés par contumace, les deux anciens membres du premier cercle présidentiel ont également écopé de la confiscation de leurs biens, de l’émission d’un mandat d’arrêt international et de l’obligation de rembourser solidairement 4 400 milliards de francs CFA à l’État gabonais.

Cette décision, conforme aux réquisitions du procureur général Eddy Minang, marque un tournant historique dans la lutte contre la corruption au Gabon. Le magistrat avait plaidé pour une peine exemplaire à l’encontre de ceux qu’il a qualifiés de « fossoyeurs de l’économie nationale ».

Un système organisé de prédation d’État

Au fil des audiences, le ministère public a révélé un système tentaculaire de détournement de fonds orchestré depuis plus d’une décennie. Sylvia Bongo et son fils auraient mis en place un réseau opaque de sociétés-écrans, servant à drainer des milliards issus du Trésor public vers des comptes privés et des investissements à l’étranger.

Une vue des co-accusés

Selon les conclusions de l’enquête, plus de 4 402 milliards de francs CFA auraient ainsi été soustraits aux caisses de l’État, même si les juges estiment que « le montant réel pourrait être bien supérieur ». Le procureur Minang a dénoncé une « gabegie institutionnalisée », rappelant que les deux accusés donnaient directement des ordres aux services de la Comptabilité publique pour effectuer des retraits de fonds sans justification légale.

Un procès sans accusés, mais lourd de symboles

Les deux principaux accusés n’ont jamais comparu devant la Cour, refusant de se soumettre à la justice. Ce choix, qualifié de défi à l’autorité judiciaire, n’a pas empêché la procédure de suivre son cours. « Comment l’épouse d’un président de la République et son fils ont-ils pu se croire au-dessus des lois ? », s’est interrogé le procureur, ajoutant que ce verdict devait « restaurer la confiance du peuple dans la République ».

Les membres de la cour spéciale

Pour Me Reteno Ndiaye, avocat général, cette condamnation illustre la volonté des institutions de tourner la page d’un système d’impunité. « Ces individus n’avaient aucun respect pour le peuple gabonais. Ils ont fait de l’État leur propriété privée », a-t-il lancé dans sa plaidoirie.

Des révélations sur un train de vie extravagant

Le procès a également mis au jour des détails sidérants sur le train de vie du clan Bongo-Valentin. L’enquête a révélé l’achat de deux avions privés entretenus aux frais du Trésor, des propriétés de luxe en France, au Royaume-Uni, au Maroc et aux Émirats arabes unis, ainsi que des placements dans des paradis fiscaux.

Selon le témoignage de Kim Oun, ancien collaborateur de la Première dame, Sylvia Bongo recevait chaque mois 2 milliards de francs CFA pour ses dépenses personnelles. Il a également affirmé que le budget de la campagne présidentielle de 2023 atteignait 80 milliards de francs CFA, financés en grande partie par les fonds de l’État.

Un verdict pour l’exemple

Au terme de plusieurs heures d’audience, la Cour a jugé les faits de détournement de fonds publics, corruption, blanchiment, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. Elle a prononcé la peine maximale prévue par la loi. « Ce jugement n’est pas une vengeance, mais une exigence morale et institutionnelle », a précisé le président de la Cour au moment du verdict.

Cette décision ouvre la voie à une coopération judiciaire internationale pour l’exécution du mandat d’arrêt et la restitution des avoirs détournés, notamment dans plusieurs pays européens et du Golfe.