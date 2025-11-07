Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 9 novembre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    Sur le grill

    Pourquoi les Bongo Valentin tentent par tous les moyens d’empêcher leur procès du 10 novembre ?

    Publié le 7 novembre 2025 à 12h15min MàJ : 7 novembre 2025 à 12h17min - Temps de lecture : 7 minutes // Auteur : Cédrin Ibiatsi
    Analyse
    Pourquoi les Bongo Valentin tentent par tous les moyens d’empêcher leur procès du 10 novembre ?
    Pourquoi les Bongo Valentin tentent par tous les moyens d’empêcher leur procès du 10 novembre ? © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/pourquoi-les-bongo-valentin-tentent-par-tous-les-moyens-d,11116
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11116

    Plus de sujets

    Gabon : Pourquoi il ne faut pas se réjouir du sort de Sylvia et Noureddin Bongo

    Radié, brisé, oublié : la lente agonie de Moukagni Iwangou signée par Ali Bongo et ses sbires

    Mirage présidentiel : Non, le Gabon ne deviendra pas Dubaï mais peut être Haïti !

    Législatives 2025 : Ces 3 ministres d’Oligui Nguema qui ont bu la tasse sur le terrain électoral

    CNOCER : Entre progrès et doutes persistants sur la régularité des scrutins électoraux au Gabon

    Ils sont « innocents » mais se refusent à tout procès pour le démontrer. À l’approche du procès de Sylvia et Noureddin Bongo Valentin devant la Cour criminelle spéciale de Libreville, le clan présidentiel déchu multiplie les offensives. Vidéos sur les réseaux sociaux, recours procéduraux, accusations d’irrégularités : tout est mis en œuvre pour décrédibiliser une procédure qu’ils savent décisive. Car ce procès, attendu le 10 novembre, ne portera pas seulement sur les deux figures centrales du régime déchu, mais sur tout un système de prédation du pouvoir, que la justice gabonaise s’apprête à exposer au grand jour.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Déjà Français, les Bongo-Valentin lorgneraient le passeport britannique pour fuir la justice gabonaise

    Derrière ces manœuvres, la défense tente d’imposer l’idée d’un procès politique. Les avocats des Bongo invoquent des irrégularités, soutenant que la Cour criminelle spéciale aurait dû surseoir à statuer en raison de pourvois encore pendants. Or, l’article 451 du Code de procédure pénale gabonais est sans équivoque : le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. La juridiction reste donc compétente pour juger l’affaire. « Ceux qui contestent ne défendent pas le droit, mais le report du droit  », rappelle l’avocat Me Tony Serge Minko Mi Ndong cité ce vendredi par l’Union, dénonçant une stratégie de diversion.

    Des charges accablantes et un réseau de complices

    Les charges sont lourdes : blanchiment de capitaux, détournement massif de fonds publics, faux et usage de faux, association de malfaiteurs. Sylvia et Noureddin Bongo sont accusés d’avoir orchestré un vaste système de détournement de ressources publiques, dissimulées à travers des sociétés-écrans et des comptes à l’étranger. Mais ils ne seront pas seuls à la barre : leur procès inclut également celui de leurs onze co-accusés, anciens proches collaborateurs, hommes d’affaires et fonctionnaires, qui comparaîtront dès ce lundi.

    Ces co-accusés sont soupçonnés d’avoir été les facilitateurs de l’ancien clan présidentiel, exécutant les opérations financières et administratives qui permettaient d’alimenter le réseau de corruption mis en place au sommet de l’État. Leurs témoignages et leurs dépositions sont attendus comme un moment clé du procès : ils devraient révéler, dans le détail, les manœuvres internes de la famille Bongo et les mécanismes de captation des fonds publics. Une affaire dont l’ampleur des faits reste immense, selon les magistrats instructeurs.

    Un exil doré sous couvert d’apaisement

    Le 15 mai dernier, Sylvia et Noureddin Bongo avaient obtenu un exil judiciaire à Londres, présenté comme un geste d’apaisement par les autorités de transition. Cet arrangement, intervenu après plusieurs mois de détention préventive, leur a permis de quitter discrètement le pays tout en conservant le bénéfice de nombreux biens mal acquis. Depuis, la famille mène une vie luxueuse dans la capitale britannique, entre hôtels particuliers, comptes bancaires et véhicules de prestige.

    Ce départ a suscité un vif débat au Gabon. Officiellement, il s’agissait d’un protocole transactionnel visant à favoriser la stabilité politique. Mais pour nombre d’observateurs, cette mansuétude judiciaire a permis aux principaux responsables de la spoliation de l’État de se soustraire, temporairement, à la justice nationale. Leur retour sur le devant de la scène judiciaire, à travers ce procès historique, apparaît donc comme une revanche de l’État de droit.

    La justice internationale en renfort

    La crédibilité des poursuites a été renforcée par la condamnation définitive de la famille Bongo en avril dernier par la Cour de cassation française dans l’affaire des « biens mal acquis ». Cet arrêt, désormais irrévocable, confirme que plusieurs biens immobiliers et actifs financiers en France ont été acquis avec l’argent du contribuable gabonais. Pour la justice gabonaise, cette décision constitue un précédent moral et juridique majeur : elle valide la réalité du pillage systématique des ressources nationales par la dynastie déchue.

    Dans ce contexte, les contre-feux médiatiques et les accusations d’acharnement lancées depuis Londres apparaissent comme les derniers réflexes d’un clan acculé. Les vidéos diffusées à l’étranger, les communiqués alarmistes ou les appels à l’opinion internationale ne parviennent pas à masquer la gravité des faits reprochés. À Libreville, les autorités judiciaires veulent au contraire faire de ce procès une démonstration d’indépendance et de transparence judiciaire.

    En réalité, Sylvia, Noureddin et leurs co-accusés ne sont pas jugés seulement pour leurs actes individuels, mais pour tout un système qui, pendant 56 ans, a confondu pouvoir, argent et privilèges. En exposant les dérives d’un régime longtemps intouchable, la justice gabonaise entend solder une époque et tourner la page d’un demi-siècle de prédation.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article