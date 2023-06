Pentecôte : les 28 et 29 mai 2023 déclarés fériés, chômés et payés au Gabon

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère du Travail. A l’occasion de la célébration de Pentecôte par les chrétiens du Gabon, les journées de dimanche et lundi ont été déclarés fériés par les autorités gabonaises.

« Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail porte à la connaissance des employeurs et travailleurs ainsi qu’à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/ MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret N° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées du dimanche 28 mai 2023 et lundi 29 mai 2023 marquant respectivement ’’Pentecôte’’ et ’’Lundi de Pentecôte’’ sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national », précise le communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241.