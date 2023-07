Pays-Bas : Le roi demande pardon pour l’esclavage d’Africains qui a enrichi sa famille et son pays

Le roi Willem-Alexander s’est excusé samedi pour le rôle de ses ancêtres dans la perpétuation de ce commerce mondial qui a vu des centaines de milliers d’Africains être déplacées de force de leurs foyers pour travailler dans des entreprises ayant enrichi l’État néerlandais. Le roi a évoqué les horreurs de l’esclavage et la déshumanisation des Africains aujourd’hui des afro-surinamais et afro-caribéens.

« Aujourd’hui, en cette journée de commémoration (nationale, ndlr), je demande pardon pour le manquement évident à agir face à ce crime contre l’humanité », a déclaré le monarque. Willem-Alexander, dont la famille (la maison des Orange-Nassau) a régné sur les Pays-Bas pendant plus de deux siècles, s’exprimait lors de la commémoration du 160e anniversaire de la fin de l’esclavage dans son pays et dans ses anciens territoires coloniaux répartis de l’Indonésie aux Caraïbes.

En décembre dernier, le Premier Ministre néerlandais, Mark Rutte, s’était également excusé lors d’un discours qualifié d’impressionnant, dans un climat de frustration croissante parmi les descendants des quelque 600 000 personnes réduites en esclavage et transportées dans les possessions néerlandaises. Des recherches historiques ont récemment montré que les stathouders d’Orange valent plus d’un demi-milliard d’euros grâce au colonialisme néerlandais et de l’esclavage