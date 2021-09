Owendo : En colère, il poignarde en pleine rue son jeune frère de 14 ans et prend la fuite

Les habitants du quartier Akournam II dans le 2e arrondissement d’Owendo sont dans l’émoi. Dans la nuit de dimanche dernier, un homicide familial a été commis par un gabonais, Rony Ivinga alias Doudou, d’une vingtaine d’années sur son jeune frère de 14 ans Loïc. Tout serait parti d’une banale dispute entre les deux frères avant que le plus âgé se saisisse d’un couteau pour commettre l’irréparable. L’auteur du fratricide est activement recherché par les services de police.

Quel diable a bien pu piquer Rony Ivinga alias Doudou pour s’en prendre aussi mortellement sur la personne de son frère cadet Loïc ? Nul ne sait. Certainement l’enquête ouverte par les limiers d’Owendo permettra d’y voir plus clair et d’obtenir des réponses plus précises. Selon plusieurs sources, l’incident serait survenu dans la nuit du 12 septembre alors que les deux jeunes se disputaient pour une affaire d’argent envoyé par un oncle.

« Le problème serait parti du refus du petit frère de donner à son ainée l’argent du billet de train que leur oncle, le nommé Lucas, aurait envoyé, afin qu’ils puissent rallier Moanda », rapportent nos confrères de L’Union citant une source familiale. C’est face à ce refus qu’une bagarre éclatera entre les deux frères aux abords de la route. C’est au cours de celle-ci que le frère ainé poignardera au flanc droit son jeune frère.

Réalisant certainement la gravité de son acte, Doudou pris la poudre d’escampette laissant son frère dans une marre de sang. Des riverains arrivés sur les lieux ont tenté de le secourir en l’emmenant au Centre hospitalier universitaire d’Owendo mais il était déjà trop tard. La victime avait déjà perdu trop de sang. Le fugitif Rony Ivinga alias Doudou qui s’est évanoui dans la nature, a déclenché une chasse à l’homme de la police qui n’a pas encore porté ses fruits.