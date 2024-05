Ouganda : le pays pourrait perdre l’organisation de la CAN 2027, prévient le parlement

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

La présidente du Parlement ougandais, Anitah Among, a sonné jeudi l’alarme concernant le retard de son pays dans la construction des stades pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2027. L’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie ont remporté les droits d’organisation de cet événement l’année dernière, mais l’Ouganda est à la traîne dans les travaux de construction des infrastructures nécessaires. Mme Among a averti que si des mesures rapides ne sont pas prises, l’Ouganda risque de perdre sa candidature.

Avant que le Parlement n’approuve un budget supplémentaire pour la construction du stade prévu dans le district de Hoima, Mme Among a souligné l’urgence d’accélérer les efforts de construction. L’entreprise turque Summa International a été sélectionnée pour entreprendre ces travaux, mais le retard persistent, ce qui pourrait compromettre la candidature de l’Ouganda à l’organisation de la CAN 2027.

Cette mise en garde met en lumière les enjeux importants auxquels est confronté l’Ouganda dans sa préparation pour accueillir la CAN 2027. La construction des infrastructures sportives est essentielle pour garantir le succès de l’événement et maintenir la réputation du pays en tant que destination sportive de premier plan en Afrique.