OMS : Près de 88 000 cas de variole du singe recensés dans le monde depuis 2022

Le nombre de personnes infectées par la variole du singe, maladie causée par le virus monkeypox (MPXV), a dépassé 87 900 dans le monde depuis le début de l’année dernière, provoquant le décès de 146 personnes, a indiqué samedi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Du 1er janvier 2022 au 5 juin 2023, l’OMS a été informée par 111 pays de 87 929 cas de la maladie confirmés en laboratoire, dont 146 décès », relève l’organisation dans un bulletin, ajoutant que 552 nouveaux cas avaient été enregistrés dans le monde depuis le 26 mai, date de publication du précédent bulletin.

Au 5 juin, le plus grand nombre de cas depuis début 2022 a été recensé aux États-Unis (30 243), suivis du Brésil (10 948), de l’Espagne (7 556) et de la France (4 146). Dans la plus grande majorité des cas (96,2%), il s’agit d’hommes âgés de 29 à 41 ans. L’urgence sanitaire mondiale concernant la maladie était en vigueur de juillet 2022 au 11 mai dernier. « La variole du singe ne représente plus une urgence de santé de portée internationale », avait noté l’OMS. « Il y a eu près de 90% de cas en moins ces trois derniers mois, en comparaison aux trois mois précédents », avait souligné le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon l’OMS, la variole du singe provient du centre et de l’ouest de l’Afrique. Le premier cas de transmission d’un animal à l’homme a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo. Le virus se transmet généralement à l’homme des animaux sauvages, comme des rongeurs ou des primates, alors que sa transmission entre humains demeure limitée. Il provoque d’abord une fièvre et des maux de tête, accompagnés de courbatures, avant la phase d’éruption cutanée. Le taux de mortalité reste cependant faible : en général, il s’établit entre 1% et 10%, « la plupart des décès survenant chez les plus jeunes », souligne l’OMS. « Il n’existe pas de traitement spécifique ni de vaccin » pour la maladie, mais un vaccin antivariolique garantit une protection à 85%.