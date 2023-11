Nigeria : Un mort et plusieurs violences en marge de l’élection de trois gouverneurs

L’élection des gouverneurs de trois États du Nigeria a été entachée samedi de violences et d’accusations de fraude. Des achats de voix, un faible taux de participation et des actes de violence, notamment le meurtre d’un individu dans l’État d’Imo ont été déplorés.

Mais également des actes d’intimidation d’électeurs et du vol de matériel électoral, rapporte la presse locale. Les opérations de vote se déroulaient dans les États de Bayelsa (sud), d’Imo (sud-est) et de Kogi (centre). Des représentants de partis ont été surpris en train d’acheter des voix entre 2 000 et 3 000 nairas soit un peu moins de 1 500 à 2 300 FCFA.

La police avait pourtant déployé d’importants moyens, dont des hélicoptères, pour sécuriser les scrutins. Accusé d’avoir volé des bulletins de vote, un homme connu sous le nom de Général aurait été abattu par des « hommes en uniforme ». Son cadavre a été évacué par des policiers.