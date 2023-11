Nigeria : plus de 100 villageois enlevés pour n’avoir pas payé une « taxe sur la récolte »

Plus de 100 personnes auraient été enlevées au cours d’une attaque organisée par des hommes armés dans l’État de Zamfara, dans le nord du Nigeria. Selon une information relayée samedi par la chaîne de télévision Channels, des hommes armés ont ouvert le feu dans quatre villages de l’État de Zamfara.

Plus de 100 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été enlevées au cours de cette attaque. Les habitants de la région ont déclaré que le chef du groupe armé avait exigé 110 millions de nairas soit 82 millions de FCFA ou 137 000 dollars, des habitants du village en question sous le nom de « taxe de récolte » et avait donné un délai de deux semaines pour les paiements.

Bien que le délit d’enlèvement soit passible de la peine de mort au Nigeria, les enlèvements contre rançon restent fréquents dans le pays.