Nigeria : Les deux chambres du parlement privées d’eau et l’électricité par une grève !

Au Nigeria, des travailleurs grévistes ont frappé fort en coupant l’eau et l’électricité des deux chambres de l’Assemblée nationale, la Chambre des représentants (chambre basse du parlement) et le Sénat (chambre haute du parlement). Les syndicats nigérians avaient déjà annoncé le début d’une grève générale, perturbant l’approvisionnement en électricité à travers tout le pays. L’exploitation des réseaux électriques et des installations de production d’électricité a été interrompue, plongeant de nombreux foyers dans l’obscurité.

Le mouvement de grève ne s’arrête pas là. Les travailleurs de l’industrie aéronautique participent également à la contestation, paralysant ainsi les aéroports. Cette situation a particulièrement perturbé les projets des musulmans nigérians de se rendre au Hajj en Arabie saoudite. La grève illimitée a été déclenchée en raison du refus des autorités d’augmenter le salaire mensuel minimum au-dessus de 60 000 nairas (23 984 FCFA). Les syndicats avaient précédemment averti de leur intention d’organiser une grève en raison de l’échec des négociations sur l’augmentation du salaire minimum. Après deux semaines de discussions infructueuses, les représentants syndicaux se sont retirés du comité de conciliation tripartite, le gouvernement fédéral n’ayant accepté de porter le salaire minimum qu’à 60.000 nairas par mois.

Les syndicats exigent une augmentation substantielle à 615.000 nairas (375 euros) par mois. Ils soulignent que le montant proposé par les autorités ne permet à peine d’acheter du pain chaque jour, rendant leur revendication cruciale pour la survie des travailleurs nigérians. Le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement nigérian se poursuit, avec des conséquences lourdes pour le pays. L’interruption des services essentiels et le blocage des aéroports démontrent la détermination des travailleurs à obtenir une augmentation significative du salaire minimum. Reste à voir si le gouvernement cèdera sous la pression de cette mobilisation sans précédent.