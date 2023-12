Nigeria : le roi du tabac British American Tobacco condamné à payer 110 millions de dollars

Le régulateur antitrust du Nigeria a récemment sanctionné British American Tobacco (BAT), le plus grand fabricant mondial de tabac en termes de volume de ventes, d’une amende de 110 millions de dollars (65,2 milliards FCFA) . Cette décision fait suite à des allégations de concurrence déloyale et de violation des règles en vigueur dans le pays africain en matière de protection de la santé publique.

La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs a confirmé cette amende via son site officiel. Simultanément, les poursuites engagées contre plusieurs employés de BAT ont été abandonnées, les parties impliquées ayant conclu un accord adéquat comprenant le paiement de l’amende.

Le processus judiciaire contre BAT avait été enclenché au Nigeria à l’été 2020. En début d’année 2021, les bureaux de BAT et de ses filiales ont été perquisitionnés, et des documents ont été saisis. La commission antitrust a désormais statué que le géant du tabac était coupable de violation des règles de concurrence et de santé publique. Cette affaire met en lumière les efforts des autorités nigérianes pour faire respecter les réglementations en matière de santé publique, particulièrement dans le secteur du tabac.