Nigéria : 6 personnes blessées et 23 autres enlevées lors d’une attaque armée à Abuja

Six personnes ont été blessées et 23 autres ont été enlevées au cours d’une attaque armée organisée à Abuja, la capitale du Nigéria. Des hommes armés non identifiés ont attaqué lundi le quartier Dei-Dei d’Abuja, selon la presse locale.

Les assaillants ont ouvert le feu sur les habitants de la zone, faisant 6 blessés et enlevant 23 personnes, dont des femmes, indiquent les mêmes sources. La police n’a pas encore réagi à l’incident.

Au Nigeria, le délit d’enlèvement est passible de la peine de mort. Toutefois, les enlèvements contre rançon restent fréquents dans le pays. Les hommes armés s’en prennent généralement aux villages, aux écoles et aux voyageurs dans le nord du pays, exigeant de fortes rançons