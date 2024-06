Niger : Des rebelles opposés aux putschistes appellent au retour à l’ordre constitutionnel

Au Niger, le Front patriotique pour la justice (FPJ), regroupant une centaine de rebelles, a déclaré son intention de restaurer l’ordre constitutionnel, selon le journal français Le Monde. Le FPJ se montre déterminé à contrer les putschistes actuels, les accusant de mener le pays dans une impasse.

« Nous allons tirer toutes les ficelles nécessaires pour que ces putschistes qui mènent notre pays au fond de l’impasse reculent, libèrent le président Bazoum et organisent des élections », a affirmé un cadre du FPJ cité par le média. Cette déclaration souligne la détermination des rebelles à renverser l’actuel gouvernement et à organiser de nouvelles élections.

Les rebelles ont menacé d’envahir plusieurs régions stratégiques pour priver le gouvernement de l’accès aux gisements d’uranium et de pétrole. En parallèle, ils appellent les autres forces d’opposition à se rallier à leur cause. « Tous les patriotes sincères et résilients » sont invités à rejoindre leur mouvement, tout en saluant le Conseil de la résistance pour la République et le Front patriotique de libération pour leurs efforts similaires.