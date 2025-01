Portugal : Le rappeur gabonais Maât Le Seigneur Lion sacré champion d’Europe 2025 de Jiu-Jitsu !

Le rappeur gabonais et passionné de Jiu-Jitsu, Yvon Martial Moussodou Mam, alias Matt Seigneur Lion, a triomphé lors des Championnats d’Europe IBJJF 2025 à Lisbonne. Dans la catégorie Coq (57,50 kg), il a remporté la médaille d’or, devançant le Portugais João Miguel Mota das Neves (2e) et l’Italien Alfredo Corghi (3e), s’imposant ainsi comme le champion d’Europe de Jiu-Jitsu.

Du 17 au 25 janvier, les meilleurs compétiteurs d’Europe et du monde se sont affrontés lors de ces prestigieux championnats de Jiu-Jitsu brésilien. Maât Le Seigneur Lion, déjà champion en 2017 et vice-champion d’Europe lors de l’édition précédente en 2024, a cette fois-ci conquis la plus haute marche du podium, marquant ainsi un tournant dans sa carrière sportive.

Les premiers mots du champion

« C’est avec une immense gratitude et beaucoup d’émotion que je partage cette victoire avec vous. Chaque étape de ce parcours a été marquée par votre soutien, vos encouragements et votre confiance en moi », a exprimé hier l’athlète sur son compte Facebook. Une victoire qu’il dédie à son public, soulignant que son succès est le fruit de travail, de persévérance et d’unité.

Reconnaissant envers son entraîneur, le champion d’Europe envisage désormais de porter toujours plus haut les valeurs du Jiu-Jitsu. En vue des Championnats du monde prévus en août aux États-Unis, il espère représenter fièrement son pays, tout en sollicitant un soutien considérable pour atteindre cet objectif.