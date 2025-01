Roumanie : Aaron Boupendza l’enfant terrible du Rapid Bucarest fait encore parler de lui

Le Rapid Bucarest, actuel 8e de la Liga 1 roumain, est de nouveau sous les projecteurs, mais pas pour les bonnes raisons. Cette fois, c’est Aaron Boupendza, l’attaquant gabonais au talent indéniable mais au comportement sulfureux, qui fait des vagues un mois après son arrivée dans le club. Ce vendredi 17 janvier, Victor Angelescu, actionnaire du club, a publiquement exprimé son exaspération face à une attitude qu’il qualifie d’"irrespectueuse et inacceptable".

Selon les accusations d’Angelescu, après une mise au vert en Asie Boupendza aurait purement et simplement refusé de rentrer en Roumanie avec le reste de l’équipe. Pire encore, il aurait informé sa décision à quelques coéquipiers et membres du staff dans un geste d’insolence manifeste. « Un joueur qui agit ainsi manque de respect non seulement envers l’équipe, mais aussi envers le club tout entier. Ce comportement est inadmissible », a tonné Angelescu, annonçant des sanctions exemplaires.

A charge !

À ceux qui croyaient que cette affaire serait liée à des problèmes financiers, le dirigeant a tenu à couper court aux rumeurs. « Le Rapid a toujours été régulier dans ses paiements : salaires, primes, loyer, tout a été réglé. Le seul soi-disant "retard" concernait une tranche de sa prime à la signature, à peine échue en décembre et payée dès ce mois de janvier », a précisé Angelescu, visiblement agacé par les insinuations.

Le coach prononçant la suspension du joueur gabonais jusqu’aux conclusions de l’enquête interne

Marius Șumudică, l’entraîneur du club, n’a pas été plus tendre. « Aaron Boupendza sera écarté tant qu’une enquête interne n’aura pas fait toute la lumière sur cette affaire. Il est temps que certains joueurs comprennent que le professionnalisme n’est pas optionnel », a-t-il déclaré, ajoutant ainsi une couche supplémentaire à la pression pesant sur les épaules de l’attaquant.

L’attaquant se défend

Mais le principal intéressé ne compte pas se laisser faire. Dans un message posté sur son compte Facebook, Boupendza a rétorqué : « Ne croyez aucune information cherchant à ternir mon image ou mon nom qui ne provienne pas directement de moi. Il y a toujours deux versions à chaque histoire ». Une déclaration qui soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Le ligne de défense du joueur

Aaron Boupendza, souvent salué pour son talent sur le terrain, semble avoir un don tout aussi prononcé pour provoquer des polémiques en dehors. Ce nouvel incident s’ajoute à une liste d’écarts de conduite qui commencent sérieusement à ternir son image. L’avenir de l’attaquant au sein du Rapid Bucarest semble plus incertain que jamais, et une rupture entre les deux parties n’est plus à exclure. Reste à voir si Boupendza saura renverser la vapeur ou s’il continuera à faire parler de lui pour les mauvaises raisons.