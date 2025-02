Après 14 ans de sacerdoce, un curé gabonais jette sa soutane pour se marier à sa bien-aimée !

C’est une histoire digne d’une série de telenovelas qui fait grand bruit dans les cercles religieux depuis la semaine dernière. Dans la capitale gabonaise, plus précisément à la paroisse Saint-Augustin du Cap, l’abbé Fernand Eyeghe a décidé de tourner la page de sa vie sacerdotale pour dire « oui » à une femme. Le 27 janvier dernier, il s’est marié avec la femme que Dieu a visiblement envoyé pour lui. Une union dont les images circulent largement sur les réseaux sociaux.

C’est une décision rare et lourde de conséquences. Ce prêtre gabonais de l’Église catholique a choisi de vivre son amour au grand jour en officialisant son mariage lors d’une cérémonie civile en France, comme le révèlent plusieurs clichés en ligne. Ce choix signifie son départ définitif de la paroisse Saint-Augustin et la fin de son ministère sacerdotal, l’Église catholique interdisant strictement le mariage des prêtres.

Les heureux mariés ce week-end en France

« Nous sommes tous sur les réseaux sociaux et savons que c’est bien vrai. L’abbé Fernand s’est récemment marié, voilà, c’est fait, tout le monde le sait, alors passons à autre chose. Aucun kongossa ici ne pourra changer quoi que ce soit… », a témoigné à Info241, un fidèle proche de l’abbé dans un forum diocésain, refusant d’en dire plus.

Si la nouvelle a fait l’effet d’un encensoir renversé parmi certains fidèles, d’autres prennent les choses avec philosophie. « L’abbé Fernand s’est marié, voilà, c’est fait. Passons à autre chose, aucun kongossa ne changera quoi que ce soit », lâche un chrétien pragmatique dans un forum diocésain.

Pendant 14 ans, l’abbé Fernand a prêché la bonne parole, confessé les âmes et multiplié les bénédictions. Mais visiblement, le mariage était une tentation plus forte que toutes. Un choix qui, selon certains proches, lui apporte aujourd’hui une paix intérieure. Alors, scandale ou simple histoire d’amour ? Une chose est sûre : après avoir dit « Allez en paix » à ses fidèles, l’ex-curé s’est offert un tout autre chemin de vie. Et cette fois, il avance… accompagné.