National Foot 1 – 12e journée : De belles affiches malgré l’absence du leader Mangasport

La 12e journée du National Foot 1 se joue ce week-end au Gabon, avec plusieurs affiches intéressantes prévues dans différentes villes du pays. L’AS Mangasport, leader du championnat avec 24 points, sera exempt lors de cette journée, tandis que ses poursuivants tenteront de réduire l’écart. L’US Oyem (16 points) et Bouenguidi Sports (15 points) sont en embuscade et voudront engranger des points précieux.

Les matchs du samedi 1er février 2025

Cinq rencontres sont au programme pour débuter cette journée à 15h30 :

PC Divoungui (Port-Gentil) : ASO Stade Mandji reçoit C.S.B.

: reçoit Stade de Mbombet (Mouila) : AS Dikaki affronte Lambaréné AC

: affronte Stade Gaston Peyrille (Bitam) : US Bitam accueille CF Mounana

: accueille Stade Idriss Ngari (Owendo) : FC 105 défie Bouenguidi Sports (match diffusé sur FIFA+ )

: défie (match diffusé sur ) Stade Monedan (Libreville) : AO CMS joue contre Lozosport

Une affiche dominicale sous pression

Le dimanche 2 février, un seul match est prévu, mais il sera scruté de près :

Stade Monedan : Vautour Club affronte US Oyem , deuxième du classement (diffusé sur GTV et FIFA+ ).

Avec l’ AS Mangasport au repos, US Oyem et Bouenguidi Sports ont une belle opportunité de se rapprocher du leader. Cette journée s’annonce décisive pour la course au titre et la lutte pour le maintien.