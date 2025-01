RDC : La ville de Goma privée d’eau, d’électricité et d’internet depuis deux jours

Ce vendredi 24 janvier, Goma, ville stratégique de l’est de la République démocratique du Congo, s’est réveillée plongée dans le chaos. Les connexions internet et de téléphonie mobile ont été fortement perturbées depuis jeudi soir, tandis qu’une grande partie de la ville reste privée d’eau et d’électricité. Ces coupures, sur fond d’affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, ont exacerbé l’inquiétude des habitants, déjà confrontés à une menace imminente sur leur sécurité.

Cette situation a alimenté une psychose parmi la population, qui réclame une communication officielle des autorités pour apaiser les tensions. « S’il n’y a pas d’eau, ni d’électricité, ni d’internet, comment voulez-vous que la population ne panique pas ? », s’interroge un habitant. Malgré des appels au calme, les rumeurs se propagent, tandis que les activités scolaires sont suspendues et que le commerce tourne au ralenti. Seuls les transports en commun ont continué à fonctionner normalement.

Dans ce contexte tendu, les combats se concentrent autour de Sake, à 27 km de Goma, et les rebelles ont capturé Minova, coupant l’approvisionnement via le lac Kivu. Par ailleurs, l’armée a confirmé la mort du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Peter Sirimwami, décédé à Kinshasa après avoir été blessé au combat. Sa disparition renforce la gravité de la crise dans cette région en ébullition.