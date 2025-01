Nguia Banda fait ses adieux à la diaspora gabonaise après 9 ans d’exil politique

Le samedi 11 janvier 2025, une cérémonie solennelle a été organisée à Paris, qui a refusé du monde pour commémorer les neuf années d’exil politique d’Alfred Nguia Banda, une figure influente de la diaspora gabonaise de France et d’Europe. L’ancien haut cadre de la République Gabonaise sous l’ère Omar Bongo avait exprimé publiquement son souhait ardent de rentrer définitivement au pays natal en répondant à l’appel des autorités de la Transition, en tête desquelles, le Chef de l’Etat, général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cet événement, riche en symboles et en émotions, organisé par la plateforme des Gabonais de la diaspora d’Europe a rassemblé de nombreuses personnalités gabonaises et africaines, ainsi que des représentants divers de la diaspora, venus de France et d’Europe pour marquer ce moment d’unité et de réflexion collective.

Présence de figures officielles et soutien institutionnel

La cérémonie a été honorée par la présence de personnalités notables, notamment : son Excellence Maganga Nzamba Jean-Rémy, Consul général du Gabon en France, qui a salué le rôle rassembleur et patriotique du Dr Alfred Nguia Banda au sein de la diaspora. En lui souhaitant un bon retour en terre gabonaise où il servira grandement le pays.

Alfred Mabika Mouyama, ancien ministre gabonais, ami de l’exilé politique avec qui ils ont tissé des liens de complicité forts symboliques et de réflexion constante sur le pays. En partageant une solidarité mutuelle lors des années d’exil respectives, a également apporté son soutien et ses encouragements pour les initiatives visant à renforcer la solidarité nationale.

Un début marqué par le symbole national. La cérémonie a débuté par une interprétation émouvante de l’hymne national gabonais « La Concorde », déclamé par Isaac Jones, rappelant l’importance d’entonner en chœur tous les couplets qui regorgent l’immanence et la profondeur des valeurs républicaines de paix, d’unité et de solidarité qui lient les Gabonais à l’âme du Gabon.

L’artiste d’opéra national Isaac Jones interprétant l’hymne national " La concorde @DR PHAREART"

Une tribune pour les témoignages et la réflexion

Plusieurs intervenants se sont succédé, offrant des témoignages poignants sur le parcours, le combat et l’influence d’Alfred Nguia Banda dans la mobilisation de la diaspora. Parmi les orateurs entre autres :

• La communicante Ingrid Julia Heutcheu Saint Denis, leader créative, spécialiste en stratégie de communication et en gestion de projets, notamment événementiels, ancienne secrétaire exécutive de l’association EGAL ; l’ami du Gabon M. Ibrahim ont évoqué la résilience et la détermination de M. Nguia Banda malgré les défis de l’exil.

Ingrid Saint Denis, prononçant son témoignage

• L’ingénieur d’aménagement du territoire, concepteur de Malabo 2, José Mène Berre, fondateur président de la Fédéralitude et la femme engagée, Aurélie Flore Moussavou, humaniste spécialiste des sciences humaine et manager en gestion administrative, présidente de l’ONG Eveille-toi Gabon (au nom de sa famille biologique et des amis du Gabon), qui ont mis en lumière son rôle stratégique dans l’organisation de la diaspora gabonaise en Europe et leur compagnonnage intellectuel autour de l’engagement politique constant durant ces 9 dernières années.

• Dr Dieudonné Okalass, enseignant chercheur spécialiste en informatique et en agri-tech (fondateur et CEO de la strat-up E-tumba) en France et à l’Université des sciences et techniques de Massuku (Mbaya, Franceville) qui a insisté sur l’importance de l’engagement intellectuel et politique dans la construction d’un Gabon meilleur. Et surtout sur les valeurs de fidélité et de loyauté envers ses amis et ses engagements d’hier et de demain. Et de refuser radicalement d’être producteur et un consommateur de médiocrité et de non-sens qui ne maintient aucunement au sommet dans la durée.

• L’enseignant Ulrich Ngoua, philosophe, a apporté une réflexion sur l’exil en tant qu’épreuve humaine et philosophique et sur l’importance du dialogue, de la parole sacrée, du silence et de la pudeur incarnée par celui qu’il qualifie de son ami, Alfred Nguia Banda à qui il a rendu un vibrant hommage en tordant tous les sorbets et les quolibets entendus ici et là au sujet de l’illustre et l’honorable personnalité politique.

• L’activiste, membre et manager d’unité de production dans l’aéronautique M. Freddy Alain Ogouliguende a rappelé sa rencontre avec celui qu’il qualifie de son grand frère Alfred Nguia Banda autour de l’engagement politique pour un Gabon véritablement libre et démocratique.

• L’architecte Gilles Agbla accompagné de Dominique Tchivounda, lobbyste engagé en diplomatie économique à Bruxelles, a fait la promesse de se rendre à Omoye (dans le département de Lékabi-Léwolo, situé à 55 km de Franceville), village du célébré du jour le week-kend qui suivra son arrivée à Libreville et le leader de la société civile, ancien steward international, Bernie Rokero (venus de Bruxelles) ont partagé leurs expériences, messages d’espoir et de Résilience.

M. Rokero Wozongo, membre du G10 Continental exprimant son propos de circonstance

• Valéry Mba (président du Conseil Gabonais de France (CGF), a souligné les aspirations citoyennes et républicaines nobles du combat mené par Alfred Nguia Banda durant ses années d’exil.

• Arlette Bah, présidente de l’association des Femmes d’honneur des 9 provinces (à Bruxelles) et Vivianne Holzer, membre influente de la diaspora gabonaise du Grand est (Strasbourg), ont rappelé le rôle joué par les femmes dans la résistance gabonaise. Et l’importance de mettre la femme au cœur des enjeux du développement du pays.

• Solange Bizeau, présidente du Collectif Gabon Occitanie (CGO), a appelé à renforcer les liens entre les différentes communautés gabonaises en Europe. Tout en soulignant la brillance intellectuelle du président d’honneur du collectif qu’elle préside dont il contribuer à créer et à donner de son énergie à structurer cette structure associative de Montpellier.

Toutes les composantes de la diaspora gabonaise de France et d’Europe étaient représentées

Un hommage vibrant aux anciens résistants d’hier et d’aujourd’hui

Lors de la cérémonie d’hommage marquant ses neuf années d’exil, Alfred Nguia Banda a également tenu à célébrer la mémoire et le courage des anciens résistants, ces femmes et hommes qui ont marqué l’histoire de la lutte pour la liberté au Gabon, hier comme aujourd’hui.

Parmi les figures saluées, il a mentionné avec respect et reconnaissance :

• Jonas Moulenda, journaliste et lanceur d’alerte, « qui au-delà des envolées lyriques polémiques » dont le travail inlassable pour dénoncer les abus et injustices du régime a inspiré toute une génération de militants.

• Jean-Jacques Bourdette, homme d’affaires Gabonais exilé en France, militant infatigable, connu pour son combat acharné en faveur des valeurs républicaines, au sein de la diaspora gabonaise en France et en Europe pour l’alternance démocratique au Gabon.

• Rostano Mombo Nziengui, manager banque privé et CEO du groupe de communication Continental Com Corporate et membre du Comité de direction de Binto Média Group, qui a œuvré depuis 2009-2010 auprès de la diaspora résistante dans les stratégies de communication et des médias de leurs actions citoyennes.

• Ghislaine Regnongo, jursite et diplomate, Présidente fondatrice d’Action Gabon qui a été d’un soutien indéfectible de Jean Ping et du combat pour la résistance face à la dictature d’Ali Bongo et pour les respect des droits du suffrage universel. Et qui avait marqué le cœur du célébré lors de l’organisation des obsèques de sa défunte femme à Paris.

• Grégory Gnaka Tankes, à l’origine de la contestation contre le régime d’Ali Bongo en 2012, autodidacte politique, graphiste qui a tenu la dragée de la haute dans la structuration et l’organisation de la Résistance en France, membre fondateur du courant de pensée de la Fédéralitude dont le fondateur est José Méné Berre.

Discours d’Alfred Nguia Banda : Un appel à l’unité et à l’action

Une minute de silence pour honorer les martyrs et combattants de la liberté. Lors de la cérémonie d’hommage à ses neuf années d’exil, Alfred Nguia Banda a invité l’assemblée à observer une minute de silence en mémoire des martyrs et des combattants qui ont sacrifié leur vie ou risqué leur liberté pour libérer le Gabon du régime dictatorial d’Ali Bongo. Ce moment solennel a symbolisé le respect et la reconnaissance envers ces figures de lutte pour un Gabon libre et démocratique.

Hommage aux figures politiques de la résistance contre le régime d’Ali Bongo

Dans un discours empreint de gravité et d’émotion, Alfred Nguia Banda a rendu hommage aux grandes figures politiques qui ont marqué l’histoire récente de la résistance gabonaise, notamment :

• Dr Anaclé Bissielo, intellectuel et fervent défenseur de la démocratie.

• Maître Merre, avocat engagé pour la justice et la liberté.

• Richard Moulomba, militant infatigable pour le changement.

Ces figures, selon Alfred Nguia Banda, incarnent le courage et le sacrifice nécessaires pour l’émancipation du Gabon... Le rôle stratégique de la diaspora et des militaires du CTRI. Alfred Nguia Banda a salué le rôle central joué par la diaspora gabonaise, particulièrement lors de la période de crise politique marquée par le combat aux côtés de Jean Ping, ancien président de la Commission de l’Union africaine et figure emblématique de l’opposition au régime d’Ali Bongo et de ses sbires.

Le protégé de Jean Pierre Lemboumba a également exprimé son soutien aux militaires du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), qui, selon lui, continuent de mener une lutte décisive pour restaurer les valeurs républicaines et l’état de droit au Gabon.

Un appel à l’unité et à la persévérance. Ce moment de recueillement et de réflexion a renforcé le message central de la cérémonie répété par le célébré dans toute ses prises de parole : « L’unité et l’action collective au-delà de toutes les considérations politiques et des régionalismes des communautés sont les piliers d’un Gabon libéré et prospère pour construire un Etat-Nation digne d’envie. Aimons Nous vivants aujourd’hui et demain autour d’un seul idéal : l’amour, la fidélité et la loyauté à la Patrie gabonaise ».

Une partie de l’assistance qui a rendu un hommage au Dr Nguia Banda @@DR PHAREART

Dans son discours de clôture, Dr Alfred Nguia Banda a livré un message fort et inspirant, axé sur :

1. L’unité de la diaspora gabonaise : Il a insisté sur la nécessité pour les Gabonais de l’extérieur de s’organiser, d’unir leurs forces et de contribuer activement au développement du pays.

2. La valorisation des talents de la diaspora : « Nous sommes une force vive, une richesse humaine inestimable pour notre patrie », a-t-il déclaré, tout en rendant hommage aux nombreux acteurs clés ayant contribué à maintenir la flamme de la solidarité.

3. Les valeurs républicaines et l’amour de la Patrie : Il a invité tous les Gabonais à transcender les divisions et à privilégier l’intérêt commun.

Reconnaissance pour leur combat et leurs sacrifices

Dans son discours, Alfred Nguia Banda a souligné que ces résistants, souvent au péril de leur sécurité personnelle, ont ouvert la voie à la contestation actuelle contre la dictature. Il a rappelé que leurs actions, passées et présentes, sont un exemple pour tous ceux qui aspirent à un Gabon libre, où règnent la justice et la démocratie.

« Leur courage et leur détermination resteront gravés dans notre mémoire collective et dans l’histoire de notre pays. Ce sont des héros de la République gabonaise », a déclaré le fils d’Omoye. En se positionnant comme un bâtisseur d’un pont entre générations

Alfred Nguia Banda a également mis l’accent sur la nécessité de relier le combat des anciens résistants à celui des jeunes générations. Il a insisté sur le fait que les luttes d’hier inspirent celles d’aujourd’hui, et que la transmission de cet héritage de résistance est essentielle pour bâtir un avenir meilleur.

Un appel à perpétuer leur héritage. Pour conclure, Alfred Nguia Banda a invité tous les Gabonais, de la diaspora et du pays, à honorer la mémoire de ces résistants en poursuivant leur œuvre, avec courage, solidarité et détermination. Selon lui, leur héritage est une source d’inspiration inestimable pour ceux qui, aujourd’hui, se battent encore pour restaurer la dignité et la souveraineté du Gabon.

Une clôture sous le signe des traditions gabonaises

Une image de la cérémonie de remise des présents à l’émérite exilé politique

Cet hommage a profondément marqué l’assemblée, réaffirmant le rôle clé des résistants dans la lutte pour un Gabon libre et uni. Son discours, empreint d’émotion et d’espoir, a été longuement applaudi par l’assemblée.

La cérémonie s’est terminée sur une note culturelle et spirituelle. Un groupe traditionnel gabonais a offert une prestation vibrante, accompagnée de sacrements de bénédictions ancestrales, symbolisant le lien profond entre Alfred Nguia Banda et ses racines.

Une diaspora mobilisée pour l’avenir. Cette journée a été un moment de cohésion et de réflexion, rassemblant les composantes de la diaspora gabonaise en France et en Europe. Elle a permis de souligner l’importance de leur rôle dans le développement économique, culturel et social du Gabon. En conclusion, Alfred Nguia Banda a invité l’ensemble de la diaspora et des acteurs engagés à poursuivre leur mobilisation, soulignant que la libération du Gabon repose sur une solidarité active entre les forces internes et externes du pays.

La remise de cadeaux symboliques à Alfred Nguia Banda a marqué la fin de cette cérémonie riche en enseignements, confirmant l’espoir et l’énergie portés par la diaspora pour un avenir meilleur.Cet hommage a réaffirmé l’importance du dialogue, de l’unité et de l’engagement collectif pour construire un Gabon prospère et inclusif, grâce au dévouement de ses fils et filles, où qu’ils se trouvent.