Soudan : De nouvelles violences meurtrières font 65 morts en moins de 24h

Le Soudan a connu une nouvelle flambée de violences avec des attaques meurtrières dans deux grandes villes du pays. Dans le sud, des rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N), dirigés par Abdelaziz Al-Hilu, ont pilonné lundi la ville de Kadugli, capitale du Kordofan-Sud, sous contrôle de l’armée soudanaise. Ces tirs d’obus ont causé la mort d’au moins 40 personnes, selon des sources locales.

Dans l’ouest du pays, à Nyala, capitale du Darfour-Sud, une frappe aérienne de l’armée a tué 25 personnes, a affirmé une source médicale à l’AFP. Cette ville est tenue par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), engagées dans un conflit contre l’armée soudanaise depuis avril 2023. Le bilan humain de cette guerre ne cesse de s’alourdir, avec des dizaines de milliers de morts et plus de 12 millions de déplacés.

La situation s’aggrave encore au Darfour, où des experts locaux ont alerté sur la possible chute d’El-Fasher, dernier bastion de l’armée dans la région. Si la ville venait à tomber entre les mains des FSR, des observateurs craignent des crimes de masse et une catastrophe humanitaire, selon la chaîne Al-Jazeera. Ces événements soulignent une fois de plus l’urgence d’une solution politique pour mettre fin au conflit qui ravage le Soudan.