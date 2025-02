Mécontent, un gabonais de 21 ans poignarde à mort le frère aîné de la fille qu’il convoitait

Encore un drame sur fond d’histoire d’amour qui a mal tourné dans la capitale économique gabonaise. Darryl Aïdé Darcel Mfoubou (20 ans), grand frère de « Sentinelle » (16 ans), a trouvé la mort après une double altercation à l’arme blanche à la mi-janvier. Il a été poignardé avec un couteau de cuisine par le présumé meurtrier, Claude Allan Mboumba Kossi, alias « Bébé Mignon ». L’accusé, âgé de 21 ans, a été incarcéré vendredi dernier au terme de l’enquête ouverte sur le drame à la prison du Château de Port-Gentil.

Une confrontation mortelle

Claude Allan Mboumba Kossi, élève en formation de chaudronnerie, tuyauterie et soudure (CTS) au lycée technique Jean Fidèle Otandault de Port-Gentil, est soupçonné d’avoir mortellement poignardé Darryl Aïdé Darcel Mfoubou. Le drame s’est déroulé le 15 janvier au quartier PG2, situé dans le 2ᵉ arrondissement de la ville.

Le mis en cause vendredi, avant son incarcération

Tout commence après ses cours, lorsque le jeune homme se rend à un rendez-vous fixé avec une jeune fille qu’il convoite depuis un moment. Cette dernière, régulièrement réprimandée par sa famille pour son comportement jugé inapproprié, répond à son appel et le rejoint discrètement. À leur insu, Darryl Aïdé Darcel Mfoubou surveille sa petite sœur et les suit de près.

« Il était de l’autre côté, et sa sœur m’a dit de ne pas répondre et de partir. J’ai juste dit qu’il n’a pas intérêt à me toucher », a raconté le suspect.

Une escalade de violence

Quelques instants plus tard, le grand frère, soucieux de l’avenir de sa sœur, traverse la rue pour confronter le jeune homme. Une altercation éclate rapidement entre eux. Pour se défendre, Darryl Aïdé Darcel Mfoubou entre dans une boutique, s’empare d’une bouteille et la casse, tentant ainsi d’intimider son adversaire. Face à la menace, Claude Allan Mboumba Kossi prend la fuite et rentre chez lui, où il informe ses parents de la situation.

Un drame qui aurait pu être évité

Alors qu’il se rend dans sa chambre à la recherche de ses écouteurs, il s’arme d’un couteau de cuisine, qu’il dissimule dans son pantalon, avant de retourner sur les lieux de l’altercation.

« Quand je suis revenu, j’ai fouillé et je n’ai rien trouvé. Ce que j’ai aperçu, c’est un couteau, que j’ai ramassé sans avoir l’intention de l’utiliser », a-t-il affirmé.

L’affrontement final

Déterminé à en découdre, Claude Allan Mboumba Kossi retrouve son rival, et un nouveau combat éclate. Cette fois-ci, la violence atteint son paroxysme.

« Avec la colère, je me suis laissé emporter. J’ai serré les poings et nous sommes passés à l’acte. Le couteau était toujours dans ma poche », confie-t-il.

Voyant que son adversaire possède également une arme blanche, il sort son couteau et le lui enfonce en plein thorax. Darryl Aïdé Darcel Mfoubou s’écroule aussitôt, tandis que son agresseur prend la fuite sous les cris horrifiés des témoins.

« Avec la peur de me faire poignarder, j’ai sorti le couteau. En le voyant foncer sur moi, j’ai frappé, mais je ne savais pas où », a-t-il ajouté.

Un drame aux conséquences irréversibles

Paniqué, Claude Allan Mboumba Kossi se réfugie dans une vieille maison.

« Quand je suis rentré, j’avais du sang sur les mains. Je n’arrivais pas à croire ce que j’avais fait. C’est la première fois que je poignarde quelqu’un », avoue-t-il.

Pendant ce temps, Darryl Aïdé Darcel Mfoubou, ainé de la jeune fille surnommée "Sentinelle", succombe à ses blessures dans l’une des voitures de sa mère avant même d’arriver à l’hôpital.

Le vendredi 31 janvier, Claude Allan Mboumba Kossi a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil, alors que le corps de sa victime était exposé au domicile familial à Libreville.