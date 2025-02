Libreville : 50 boxes et 100 tables de vente pour le marché national CTRI

Le marché national CTRI, inauguré le 31 janvier 2025 par le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema, offre à Libreville une nouvelle infrastructure commerciale moderne. Situé dans la zone industrielle d’Oloumi, ce marché comprend 50 boxes commerciaux et près de 100 tables de vente, destinées à soutenir les commerçants gabonais. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante d’espaces de vente fonctionnels et sécurisés dans la capitale.

Le projet, qui incarne l’engagement des autorités gabonaises à améliorer les conditions des commerçants locaux, permet à ces derniers de travailler dans un environnement plus organisé. La ministre du Commerce, Marie Paulette Amouyeme Ollame-Divassa, a indiqué que ce marché est une réponse directe aux attentes des acteurs économiques locaux, en particulier les femmes commerçantes.

Afin d’assurer une gestion efficace et transparente, les commerçants doivent ouvrir un compte à la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) et y déposer 25 000 FCFA. Ce système élimine les intermédiaires dans la collecte des taxes, garantissant ainsi une meilleure gestion des recettes et un meilleur suivi des activités commerciales.