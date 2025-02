Décès à 78 ans de Louis-Gaston Mayila, l’un des derniers dinosaures de la politique gabonaise

Le monde politique gabonais est en deuil. Il vient de perdre ce mardi, une figure emblématique de sa scène politique de l’ère Omar Bongo. Louis-Gaston Mayila, l’un des derniers dinosaures de la politique nationale, s’est éteint ce 4 février au matin à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais (nord de la France), à l’âge de 78 ans. L’ancien ministre, plusieurs fois membre des gouvernements sous Omar Bongo, a succombé aux complications d’un AVC dont il avait été victime il y a quelques mois.

Lire aussi >>> Les opposants Mayila et Gondjout et leur rencontre trouble avec Ali Bongo

Né le 25 janvier 1947 à Boungounga, dans la province de la Ngounié, Louis-Gaston Mayila a occupé de nombreux postes stratégiques au sein de l’État. Proche collaborateur d’Omar Bongo Ondimba, il a gravi les échelons pour devenir un acteur incontournable de la vie politique gabonaise. Il a fondé l’Union pour une Nouvelle République (UPNR), après avoir occupé plusieurs fonctions ministérielles, et a su naviguer entre fidélité et opposition au pouvoir.

Une ascension au sommet du pouvoir

Sa carrière débute en 1973 à Shell Gabon, où il est chargé de la formation et du recrutement. Il devient ensuite Secrétaire général de l’aviation civile et commerciale avant d’être nommé directeur de l’École nationale d’administration en 1974. À la fin de la même année, il entre dans le cercle restreint des conseillers d’Omar Bongo et, en 1975, est promu directeur de cabinet du président de la République. Un an plus tard, il accède au rang de ministre, chargé des Postes et Télécommunications, puis occupe divers portefeuilles gouvernementaux, dont l’Éducation nationale, le Travail et l’Intérieur.

Une de ses dernières sorties politiques en mars 2024 où il contestait son absence du Dialogue convoqué par le CTRI

En 1992, Mayila quitte ses fonctions officielles pour fonder le Parti de l’Unité du Peuple (PUP), qui s’aligne rapidement sur le PDG au pouvoir. Il participe activement aux négociations qui aboutissent aux Accords de Paris en 1994 et se voit confier le ministère de l’Intérieur en 1995. En 1997, il prend la tête du Conseil économique et social avant de réintégrer le PDG en 2005 comme vice-président.

Une rupture définitive avec le pouvoir

En 2007, il est limogé du gouvernement après avoir fondé l’UPNR, une nouvelle formation politique censée rassembler les forces du changement. Bien qu’ayant longtemps navigué dans la majorité présidentielle, il prend ses distances avec le pouvoir après la mort d’Omar Bongo en 2009 et soutient le candidat de l’opposition Pierre Mamboundou à l’élection présidentielle.

Un homme à la carrière riche

Surnommé « Misu bala » (en Gisir, signifiant « rester vigilant »), Louis-Gaston Mayila était réputé pour son franc-parler et sa capacité à peser dans les débats politiques. Malgré les épreuves de santé, il avait récemment marqué son opposition au régime d’Ali Bongo en 2023, affichant une dernière fois son engagement politique avant de se rapprocher de lui dans les derniers instants de sa chute. avec le renversement d’Ali Bongo, il avait tenté en vain de se rapprocher du nouveau régime militaire.

Un héritage au-delà de la politique

Mayila n’était pas qu’un homme politique, il a aussi dirigé plusieurs entreprises, notamment Air Inter Gabon, COFMA, AGAR et Air Gabon. Il a été décoré de nombreuses distinctions nationales et internationales, parmi lesquelles la Légion d’Honneur en France et plusieurs ordres du mérite au Gabon, au Maroc et au Togo.