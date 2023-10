Les États-Unis d’Amérique ont annoncé, mardi, avoir pris acte du coup d’État militaire intervenu le 26 juillet dernier au Niger. L’annonce a été faite dans une déclaration publiée par l’ambassade américaine au Niger, relayant des propos du porte-parole du département d’État américain Matthew Miller. « Les États-Unis ont conclu qu’un coup d’État militaire avait eu lieu au Niger », a indiqué la déclaration.

« Conformément à l’article 7008 de la loi de crédits annuelle du département d’État, les États-Unis suspendent la plupart de leur aide au gouvernement du Niger », a ajouté la même source, rappelant que « le 5 août, les États-Unis ont temporairement suspendu certaines programmes d’aide étrangère au gouvernement du Niger, totalisant près de 200 millions de dollars ». Toutefois, les États-Unis ont souligné qu’ils maintiennent leur « aide humanitaire, alimentaire et sanitaire vitale au bénéfice de la population nigérienne ».

Conditionnant toute reprise de leur aide à une action des autorités militaires nigériennes « afin d’inaugurer une gouvernance démocratique dans un délai rapide et crédible », les USA ont réitéré « leur appel à la libération de Mohamed Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues ». Le 26 juillet dernier, les militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum arrivé au pouvoir en avril 2021. Tout en condamnant cette action, les USA ont rejeté l’option militaire envisagée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et soutenue par la France pour libérer et restaurer le président déchu.