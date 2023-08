Niger : Le parti du président destitué appelle à manifester contre la junte

Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya), dirigé par le président destitué Mohamed Bazoum, appelle la population à manifester contre les actions et les projets du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), mené par le général Abdourahamane Tchiani.

« Nous appelons à poursuivre les manifestations afin de torpiller tous les projets du conseil militaire », indique un communiqué du parti, cité par la chaîne Al Jazeera. Il affirme également que toutes les accusations portées par les insurgés contre Mohamed Bazoum sont absolument infondées. « Le conseil militaire implique le pays dans une aventure catastrophique », a martelé le parti du président destitué.

Le 26 juillet, un groupe rebelle de militaires nigériens a annoncé à la télévision la destitution du président Bazoum, la suspension de la Constitution et l’interdiction des activités politiques des partis. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a été créé pour gérer le pays et le général Abdourahamane Tchiani a pris la tête de ce nouvel organe. Entre-temps, M. Bazoum, selon les déclarations de politiciens nigériens, est en « bonne santé » et a été en contact téléphonique avec des dirigeants et des membres de gouvernements d’autres pays, mais il lui est interdit de quitter sa résidence.