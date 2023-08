Niger : La CEDEAO rejette le plan du gouvernement de transition

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rejeté le plan d’un gouvernement de transition sur 3 ans au Niger, proposé par les militaires qui ont a pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Abdel Fatau Musah, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, a déclaré dans une interview à la chaîne britannique BBC que le plan de transition sur 3 ans au Niger est « inacceptable ».

Musah a souligné que cette proposition n’est rien d’autre qu’un « rideau de fumée » pour le dialogue et la diplomatie. « Plus tôt ils rendront le pouvoir aux civils et se concentreront sur leurs responsabilités premières, qui est de défendre l’intégrité territoriale du Niger, mieux ce sera pour eux », a-t-il affirmé. Le chef du conseil militaire du Niger, Abdourahamane Tiani, a annoncé que la transition vers un régime civil dans le pays serait achevée dans un délai maximum de 3 ans.

Depuis le 26 juillet dernier, le Conseil national pour la protection de la patrie au Niger détient le président Mohamed Bazoum et des membres de sa famille après son éviction du pouvoir et la suspension de la Constitution du pays.